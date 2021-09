Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, con la fine dell’estate è il momento di fare un bilancio della situazione e sapere a che punto siete arrivati. La vostra vita vi soddisfa o è il momento di dare una svolta? Prendetevi cura di voi stessi perché ultimamente vi sentite trascurati, in primis dal partner.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa Luna Nuova favorisce l’amore, sia per chi ha una relazione stabile e proficua, sia per chi è in cerca dell’anima gemella. Apritevi a nuove conoscenze. Anche un’amicizia già solida potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso. Love is in the air.

Gemelli

Cari Gemelli, questo Novilunio vi rende particolarmente tesi e stressati. Vorreste dare una svolta alla vostra vita ma sentite il peso di scelte importanti da compiere. Mantenete la calma e non fatevi prendere dallo stress. Avete bisogno di tranquillità e di evitare dove possibile le tensioni.

Cancro



Cari Cancro, questa Luna nuova vi fa pensare all’amore con grande intensità. Avete una passione e un romanticismo fuori dal comune: il partner non potrà che gioirne e infatti ricambia con entusiasmo. Perché allora non concedersi una bella serata romantica? Le opportunità per costruire qualcosa di bello non mancano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (7 settembre 2021), in questo periodo siete particolarmente ansiosi. Vorreste dare una svolta alla vostra vita, ma è tutto così difficile. Tanti i pensieri soprattutto legati alla sfera economica: ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità.

Vergine

Cari Vergine, la Luna nuova porterà con sé nuove opportunità soprattutto in ambito lavorativo. Nuove proposte potranno bussare alla vostra porta e trasformarsi in qualcosa di concreto. Siete ambiziosi e propositivi. È il momento di metterci la faccia in ciò che fate.

Bilancia

Cari Bilancia, è il momento di recuperare i rapporti con persone importanti della vostra vita con le quali avete rotto o litigato, specie se si tratta di familiari. Se riguarda i figli, fate ogni sforzo possibile per recuperare la loro fiducia e serenità in casa. Sul lavoro evitate discussioni con colleghi e superiori.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con questa Luna un nuovo incontro potrà trasformarsi in qualcosa di davvero concreto e speciale, sia a livello lavorativo che sentimentale. Non fatevi prendere dall’ansia o dal pensiero del futuro. Siete più forti di tutto e tutti. Carpe diem.

Sagittario

Cari Sagittario, in amore avrete diversi rivali da fronteggiare per una preda molto ambita. D’altronde non potete pensare di essere gli unici falchi della situazione. Ma se questa persona vi piace davvero, buttatevi senza troppi pensieri. Momento propizio per gli affari di cuore, anche per chi è già in coppia, approfittatene.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, con questa Luna nuova potrete ritrovare sintonia e passione con il partner, visto che negli ultimi tempi si era decisamente spenta. Come diceva una vecchia canzone, la lontananza sai è come il vento. Date una sferzata di novità. Stelle promettenti anche per le coppie di recente formazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 settembre 2021), con questo Novilunio potrebbero arrivare guadagni e soldi inaspettati. Rimboccatevi le maniche e datevi da fare. State valutando nuove forme di investimento, come una casa, è il momento propizio per fare affari. Non rimarrete delusi.

Pesci

Cari Pesci, giornata davvero nervosa e agitata per il vostro segno. Mantenete la calma ed evitate di prendervela troppo se qualcosa non va come vorreste. Gli imprevisti fanno parte del gioco. Rilassatevi altrimenti ne risente anche la salute. Cercate di fare attività fisica e mantenere una dieta sana ed equilibrata.

