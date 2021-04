Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 aprile 2021:

Ariete

Cari Ariete, avete tante ambizioni e tanta voglia di rinnovarvi e lanciarvi in nuove avventure. Questo però non deve trasformarsi in un’ansia che vi assale, ma deve essere fonte di energia positiva. Di certo per ottenere una reale trasformazione dovete prendere scelte radicali. Abbiate quindi il coraggio di fare grossi cambiamenti.

Toro

Amici del Toro, per raggiungere i vostri obiettivi, che sono alquanto ambiziosi, dovete dare il massimo, ci vorrà costanza e pazienza. Cercate quindi di essere concentrati e non commettere errori che si potrebbero rivelare esiziali. L’amore migliora dopo un periodo di forti tensioni con il partner. Per ritrovare pienamente la serenità, dovete lasciare da parte l’orgoglio.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko non è facile dare il massimo e ottenere la vostra concentrazione. Siete sempre presi da mille pensieri e quindi a volta capita che qualcuno vi parli ma voi avete la testa altrove. Eppure oggi finalmente potreste incontrare qualcuno che vi farà battere forte il cuore e trovare il giusto entusiasmo. Dovete accettare positivamente le novità.

Cancro Amici del Cancro, evitate discussioni e litigi con il partner che vi faranno soltanto del male. Potete quindi evitare di complicarvi i rapporti più importanti e consolidati. Vivete le cose in maniera leggera, almeno all’apparenza, ma approfondite quelle più importanti, quasi come foste un detective.

Leone

Cari Leone, potete portare a termine affari vantaggiosi, come la firma di un contratto o la compravendita di una casa. Le stelle, secondo l’oroscopo di Branko, vi assistono. Sul fronte lavorativo, coltivate collaborazioni importanti: non potete pensare di fare sempre tutto da soli. Ma d’altronde il vostro carattere vi spinge a comandare e voler avere il controllo di ogni cosa. Bene l’amore specie per i single.

-LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, dal punto di vista lavorativo avete tanta energia positiva e voglia di ripartire dopo un periodo non facile. Ripartono i concorsi e potete mandare curriculum perché le risposte potrebbero non tardare ad arrivare. Insomma, il vostro futuro potrà presto essere migliore e più promettente.

Bilancia

Amici della Bilancia, questo per voi è un periodo di grande confusione in amore. Siete presi da un sentimento passato che non vi abbandona del tutto e la voglia di voltare pagina e conoscere nuove persone. Dovete fare chiarezza e chiudere con il passato prima di lanciarvi in una nuova storia.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Amici dello Scorpione, siete emotivamente molto giù e ansiosi perché ci sono varie questioni familiari che vi tormentano. Cercate di trovare pian piano fiducia ed entusiasmo. Qualche ritardo anche dal punto di vista lavorativo. Ma voi saprete attendere momenti migliori e al punto giusto tirare fuori le unghie. Siete determinati.

Sagittario

Amici del Sagittario, avete tanta energia e voglia di fare, d’altronde non potrebbe essere altrimenti con Sole e Venere favorevoli. Secondo l’oroscopo di Branko, dopo questi giorni di festa, potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti ed idee. In ogni caso utilizzate tutta la vostra diplomazia. Non sempre è il caso di dire ciò che si pensa.

Capricorno

Cari Capricorno, familiari e persone importanti della vostra vita avranno bisogno di tutto il vostro appoggio. Non fateglielo mancare, anche perché come pochi avete uno spiccato senso pratico determinante in certe situazioni. Sapete bene che per essere amati da chi vi circonda dovete essere presenti e creare una bella atmosfera.

Acquario

Amici dell’Acquario, potete ottenere con la vostra tenacia conquiste importanti, soprattutto se siete single da tempo. Incontri passionali in vista, dunque, ma a anche fortuna e incontri di lavoro. Apritevi a nuove sfide e date il massimo. In primavera le stelle vi sorridono ancora di più, specie in amore.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, avete tanta voglia di amare ed essere amati. Non dovete però farvi prendere dalla fretta di concludere importanti affari lavorativi o sentimentali. Se avete avviato da poco una storia, andateci con i piedi di piombo. Non fatevi condizionare da chi vi circonda. Rimanete con i piedi per terra.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 6 aprile 2021 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 6 aprile 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 6 aprile 2021