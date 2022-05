Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore l’amore potrebbe essere ballerino. A volte bisogna fermarsi e capire da che parte si sta andando. Per quanto riguarda il lavoro, tutto può essere risolto. Basta volerlo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’amore vi fa “perdere la testa”. Ma niente paura, le stelle sono nella giusta posizione. Per quanto riguarda il lavoro, osare può essere la carta segreta per avere successo.

Gemelli

Cari Gemelli, è in arrivo una nuova (l’ennesima?) conferma che condividere la vita con qualcuno la migliora, e non poco… L’amore risolverà la giornata. Capitolo lavoro: potranno esserci dei momenti di sconforto ma a fine serata tutto verrà ripagato.

Cancro



Cari Cancro, anche se sembra che non ci sia alcuna speranza, l’anima gemella potrebbe farsi sentire forte e chiaro. Il lavoro potrebbe andare meglio, ma anche peggio. Siete in un limbo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 maggio 2022), vi attende una giornata piena di sorprese, qualche amato potrebbe bussare alla vostra porta. A lavoro la vostra tenacia e costanza vi stanno ripagando alla grande.

Vergine

Cari Vergine, l’amore è un po’ incompreso ma il tempo aiuterà e non poco. Il lavoro sta andando molto bene e sarà sempre meglio. Continuate così!

Bilancia

Cari Bilancia, è arrivato il momento di sbilanciarsi. Una dichiarazione d’amore potrebbe sconvolgere i vostri piani. A lavoro le valigie serviranno molto presto… State all’erta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi attende una giornata turbolenta. In particolare per chi vorrebbe solo godersi una tranquilla giornata d’amore. Anche se le idee chiare non ci sono, piano con i progetti lavorativi. Evitate di fare scelte impulsive.

Sagittario

Cari Sagittario, l’amore è la chiave di questa giornata di inizio maggio. A lavoro i sacrifici fatti e che continuate a fare vi stanno ripagando.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nonostante il periodo difficile, l’amore potrebbe essere la salvezza per voi. Per quanto riguarda il lavoro, non bisogna arrendersi. Mai.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 maggio 2022), alcune preoccupazioni potrebbero far perdere la direzione prefissata. L’amore è lì ad attendervi. Abbracciatelo. A lavoro presto ci saranno grandi novità.

Pesci

Cari Pesci, ci sono tante cose da risolvere in questo periodo. Litigi amorosi in primis. A lavoro sembra tutto più calmo ma non si deve abbassare la guardia. Attenzione…