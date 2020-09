Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, Mercurio e Luna sono nella parte invisibile del vostro cielo eppure solleticano intelligenza e fiuto per gli affari, siete molto concentrati e tranquilli quest’oggi, farete ottima impressione sul campo professionale. Marte segue le attività libere, agite con cautela perché è in quadratura diretta con Saturno quest’oggi, salute delicata.

Toro

Cari Toro, sotto la pressione di Mercurio la situazione è comunque invogliante e pratica, dovete prepararvi a situazioni critiche e ad opposizioni che sono in arrivo. Siete in una lotta già annunciata, sapete come si vincono certe battaglie, occhio a non tradire la fiducia degli altri, siate anche piuttosto diplomatici e sinceri.

Gemelli

Cari Gemelli, anche voi avete qualche difetto, ma possedete un pregio che non è da tutti, la gente con voi non si annoia mai. Persino il vostro partner, dopo che l’avete portato all’esaurimento, non può fare a meno di voi, siete in grado di regalare sorrisi come se piovessero, ma oggi dovete darvi una regolata, assumere una faccia seria e ingannare questa Luna in Pesci prima che lei inganni voi.

Cancro

Cari Cancro, la Luna in Pesci vi ricorda l’estate della vostra vita, ma Saturno invece è più realistico e vi suggerisce che l’autunno è arrivato, il contrasto con Marte raggiunge in serata la quadratura perfetta e tocca la salute. Avete un rapporto privilegiato con la Luna, ci saranno sorprese in famiglia.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko l’acqua caduta dal cielo di settembre smorza il vostro famoso fuoco, oggi però è meglio tenerlo bello acceso, fatelo funzionare a dovere, soprattutto la fiamma dell’amore che avete la fortuna di vivere. Dimenticate le discussioni avute in questi giorni, lasciate parlare la persona cara, Mercurio non è buono per voi, questa Luna in Pesci vi regala un momento bellissimo.

Vergine

Cari Vergine, almeno voi che siete il segno razionale per eccellenza quest’oggi dovreste rimanere seri, fuori dalle cattive influenze, soprattutto se pensate alle correnti della vita sociale e lavorativa. Detto ciò, solo la Luna e Nettuno possono intromettersi nelle vostre cose, il resto del cielo promette sorprese.

Bilancia

Cari Bilancia, non passa giorno in questo 2020 senza qualche influsso faticoso per il vostro segno, non pensate però di essere gli unici, Saturno non ce l’ha soltanto con voi. Anche per voi però c’è un interesse particolare per come reagite alle difficoltà, lavorate e risparmiate, il pianeta è un fanatico del risparmio, oggi è in scontro diretto con Marte e da qui provoca debolezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Mercurio simboleggia la mente concreta, senza di essa non è possibile capire il significato di un’esperienza che avete vissuto, è un errore sottovalutare la sua importanza, ma voi non lo farete, siete attenti anche all’aspetto che nascerà con Nettuno. La Luna vi sussurra all’orecchio che potreste avere tutto ciò che desiderate.

Sagittario

Cari Sagittario, madri e figlie, padri e figli, settembre si conclude con questa Luna negativa in Pesci, ma non guardate il bicchiere mezzo vuoto, c’è anche una novità, arriva il momento giusto per pretendere maggiori attenzioni in famiglia. La Luna è vicina anche alle coppie di innamorati che stanno progettando una vita insieme.

Capricorno

Cari Capricorno, Saturno e Marte sono nel mito due potenti maschi come Giove e Plutone, e sono tutti nel vostro segno, la guerra che stanno combattendo in questi giorni e mesi rischia di richiamare l’attenzione più sull’uomo, il consiglio è di non esagerare, tenete gli occhi aperti sulle persone intorno a voi, amici e nemici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko settembre finisce con un trigono che interessa anche la vita sentimentale. Venere opposta in Leone, Marte in Ariete, un trigono perfetto, poi lei si allontana verso Vergine dove approda il 2 sera, un po’ come una festa di nozze, un matrimonio deciso all’ultimo secondo. Le emozioni che provate quest’oggi non hanno nulla a che vedere con quelle sul posto di lavoro.

Pesci

Cari Pesci, fidanzatevi ufficialmente se avete già qualcuno al vostro fianco, rinnovate una promessa d’amore, insomma non perdete questo treno, innamoratevi ancora e dimenticate le delusioni del passato. Sotto la vostra splendida Luna che chiude il mese, dovete pensare prima di tutto al vostro cuore, Venere è ancora in Leone, segno del cuore.

