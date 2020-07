Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, questa sarà una giornata che aprirà all’insegno dell’intesa, la Luna sensuale splende di magia del primo quarto in Scorpione, segno con cui avete un grande legame e non solo passionale, anche Marte il vostro astro guida trionfa nel cielo, è il più osservati dagli appassionati di cosmo. Arriva qualche notizia dalle sonde? Qui sulla Terra intanto voi amate.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko non è buono l’aspetto tra Urano nel segno e il primo quarto in Scorpione opposto, troppo aggressivo, quasi violento, per un segno pacifico come il vostro: è chiaro che l’aspetto peggiora anche la presenza del Sole in Leone, motivo per cui non è consigliato avviare nuove attività, già da domani va meglio.

Gemelli

Cari Gemelli, siete con un piede nel passato in questo periodo, luglio dello scorso anno non è stato generoso con voi a livello di produttività, eravate in opposizione con Giove in Sagittario, quest’anno invece non ci sono nemici sul vostro cammino, quello di cui avete bisogno è concentrarvi su voi stessi. Oggi fate attenzione, la Luna dà forza realizzatrice e Venere concede bellezza extra.

Cancro

Cari Cancro, i segni d’acqua festeggiano primo quarto in Scorpione, nato nel punto più appassionato del vostro cielo, tanto da calmare Marte. Anche l’amore è una sfida, non manca di contrasti, ci vuole più coraggio nelle conquiste. Per restare nel mondo scorpioncino, quello delle plaudi, l’amore è come un fiore bellissimo che lancia provocazioni, volete coglierlo?

Leone

Cari Leone, questo è il mese del vostro compleanno, ma tenete presente la posizione critica di Urano-Toro, che influisce sull’ambiente di lavoro e sui punti deboli della salute. Qualche Luna può diventare nemica come questa di oggi in Scorpione, il transito peggiore per i vostri rapporti con i cari, già da domani la Luna nuova vi porterà sollievo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, l’aspetto Luna-Mercurio non dispiace a quest’oroscopo di oggi, per la questione di immobili e passaggi di proprietà soprattutto. Non è solo un aspetto che annuncia il successo, avrete 4 pianeti che vi renderanno vincenti, soprattutto in nuovi ambienti. Alcuni di voi possono avvertire il forte bisogno della presenza di un amante reale, non virtuale, agite prima di domani.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko c’è un solo pianeta che vi guarda con affetto e che vi segue in ogni passo che fate, anche quelli sbagliati: è Venere, grande protettrice del vostro segno, che da aprile al 7 agosto nella sua posizione preferita, quella del Leone, vi sorride.

Scorpione

Cari Scorpione, Luna primo quarto è nata ieri nel vostro segno, qualcuno di voi sarà nato ieri nei pensieri di un tipo esotico, oggi siete già insieme, siete d’ispirazione per poeti e compositori con le vostre improvvise storie d’amore, clamorosi distacchi. La vostra è una vita complicata, tutto avviene in modo turbolento ed aggressivo, ma quando fate il vostro spettacolo, il cielo si apre!

Sagittario

Cari Sagittario, non avrà compromesso nulla questa Venere da tanto in Gemelli, ma il matrimonio non ha attraversato 4 mesi di totale serenità secondo Branko, bisogna prendere la strada del ritorno verso casa, tra le braccia dell’amore dopo tanto vagabondare. Venere è vicina al Cancro dove c’è Mercurio e il Sole in Leone già illumina questa seconda parte dell’estate, che avrà un’altra situazione astrale.

Capricorno

Cari Capricorno, segno di terra, certo, ma ora è presente anche l’elemento acqua secondo l’oroscopo di Branko, che rende tutto un po’ più morbido e scorrevole, meno faticoso. Ricordate che siete avversati da Marte in Ariete che sfida i vostri 3 pianeti e Mercurio in Cancro crea un’atmosfera poco estiva. Eppure l’acqua passionale di Luna e di Nettuno ravviva Giove, troverete a sorpresa l’aiuto in famiglia.

Acquario



Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko si percepisce la mancanza di spettacoli estivi, tra concerti e balli che vi piacevano tanto, bisogna abituarsi a una realtà meno movimentata, cosa che non giunge gradita nel vostro segno, perché siete sempre in movimento, quando avete una Luna contro così forte come questa in Scorpione però cercate di rallentare e di utilizzare tutta la disciplina necessaria. Da domani è un altro giorno.

Pesci

Cari Pesci, come tutti i segni d’acqua secondo Branko anche voi ricevete fortuna dalla Luna primo quarto in Scorpione. Splendido l’aspetto con Mercurio, anche lui nell’acqua del Cancro con il vostro Nettuno, da oggi inizia un viaggio verso il futuro. Non arriverete subito, ma l’importante è muoversi per tempo nello spazio in cui le stelle sono unite come un grappolo di belle promesse.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 28 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 28 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 28 luglio 2020