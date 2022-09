Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale potrete togliervi belle soddisfazioni. Se stavate aspettando di ricevere un premio, delle quote societarie, dei soldi, arriveranno. Anche se eravate in attesa di alcune risposte importanti.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, date sempre il massimo e vi sforzate per ottenere grandi cose, ma adesso dovreste rifiatare un po’ e concedervi un momento di pausa. Anche perché altrimenti ne risentirà la salute. L’amore è nell’aria e sentite le farfalle nello stomaco, specie se siete single da tempo.

Gemelli

Cari Gemelli, sul fronte lavorativo vi sentite abbattuti e giù di morale. Forse non tutto sta andando secondo i piani, ci sono stati ritardi che vi stanno facendo perdere la pazienza. Con il passare della giornata vi riprenderete alla grande, avete tutte le carte in regola per fare bene.

Cari Cancro, potrebbero esserci litigi e discussioni in famiglia, soprattutto se avete figli piccoli o adolescenti. Non è mai facile tenerli a bada a quell’età Cercate di imporvi ma senza essere troppo duri e severi, siete stati giovani anche voi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 27 settembre 2022), una persona cara, come un amico di lungo corso, può aiutarvi a superare problemi e fastidi piuttosto seccanti. Ad esempio se siete pendolari e dovete viaggiare, può essere l’occasione buona per fare un tratto di strada insieme.

Vergine

Cari Vergine, per chi studia ancora a scuola o all’università può essere un momento di stallo. Non tutto sta andando secondo i piani e ci sono pericolosi rallentamenti. Forse dovete fermarvi un attimo e capire dove state andando. Per il bene di tutti. Questo vale anche per chi ancora lavora da casa.

Bilancia

Cari Bilancia, momento ottimo per portare avanti degli investimenti ambiziosi, soprattutto se volete finanziare un’attività o un progetto. Può essere anche il momento buono per comprare una casa, d’altronde avete messo un bel gruzzoletto da parte.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’estate ormai è finita ed è il momento di mettere in pratica i progetti e le promesse fatte nei mesi scorsi: come quella di rimettersi in forma iniziando un po’ di palestra e attività fisica. Gli innamorati possono superare problemi e differenze.

Sagittario

Cari Sagittario, verrete accusati di aver fatto qualcosa di sbagliato e ingiusto, ma in realtà siete pienamente innocenti e queste calunnie vi faranno soffrire. Per fortuna alla fine la verità verrà fuori e potrete tirare un sospiro di sollievo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, potete finalmente prenotare quella vacanza che avevate in programma da tempo. Iniziate a valutare i giorni giusti, i vostri impegni di lavoro e le spese da affrontare. Il consiglio è sempre quello di prenotare in anticipo il treno o l’aereo, in modo da risparmiare un po’.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 27 settembre 2022), può essere un momento davvero propizio per chi deve finalizzare l’acquisto id una casa o una compravendita. Il vostro cuore ne uscirà rinvigorito e più sereno. Buone notizie per chi è single da tempo.

Pesci

Cari Pesci, avete delle idee chiare e nette, specie sul lavoro, e non volete contraddirle o rinunciarci, anche se chi vi circonda non la pensa come voi. Fate bene a rimanere fedeli al vostro credo. Vedrete che alla fine molti dovranno darvi ragione. Bene gli studi per chi è all’università e affronta la sessione d’esami.