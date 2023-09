Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, l’insofferenza generata da Marte – che si ostina a proseguire il transito nel cielo della Bilancia – fa scattare in voi momenti di forte agitazione e rabbia. Siate consapevoli che ciò non serve a risolvere i vostri problemi…

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stella dell’amore si diverte un mondo a stuzzicarvi e a farvi i dispetti: se siete single alla ricerca di un partner, dovete prestare molta attenzione alla concorrenza, spesso sleale.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole in Bilancia ha segnato l’inizio dell’autunno, una stagione che porta con sé molte risposte e soluzioni, oltre che nuove opportunità. Considerate l’idea di esplorare un altro ambito in materia lavorativa.



Cancro

Cari Cancro, l’equinozio d’autunno ha inasprito non di poco l’aria tesa che si respira dalle vostre parti. Cercate di mettere insieme tutta la calma è la pazienza che avete ancora in voi e optate per un approccio diplomatico.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 settembre 2023), le stelle prevedono che oggi vi troverete in mezzo alle situazioni più disparate e bizzarre: sta a voi saper scegliere come comportarvi per non finire nei guai.

Vergine

Cari Vergine, gli astri nel vostro cielo sono ancora vigorosi, motivo per cui non vi sentite affatto stanchi, anzi, avete voglia di mettere in pratica tutto ciò che vi siete proposti di fare.

Bilancia

Cari Bilancia, una Luna meravigliosa splende su di voi e vi irradia di influssi amorosi senza precedenti: con Marte dalla vostra parte, le occasioni romantiche sono alla vostra portata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il fisico non è al top, non lo strapazzate. Piuttosto, approfittate della meravigliosa natura che offre il mese di settembre per fare una lunga e rilassante passeggiata nel verde: vi farà bene al corpo e allo spirito.

Sagittario

Cari Sagittario, ponete fiducia nelle persone che vi circondano: non potete fare tutto da soli. In serata riceverete delle risposte che aspettavate da diverso tempo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non pretendete troppo da voi stessi in questi ultimi giorni del mese: guardate con soddisfazione agli obiettivi raggiunti, oltre che meditare sui fallimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 settembre 2023), come presagiscono le stelle odierne, avete le carte in regola per osare e puntare dritti a ciò che desiderate di più. Le possibilità che otteniate ciò che volete sono molto buone.

Pesci

Cari Pesci, il pianeta rosso vi invita ad esplorare con maggiore curiosità il vostro lato più sensuale e passionale. Lasciatevi guidare dall’istinto.