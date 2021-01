Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, anche se è solo martedì, avete già voglia di riposare. Non sarà infatti una giornata facile, anzi lo stress la farà da padrona. Possibili discussioni con il partner o con colleghi e superiori. Anche in casa e in famiglia riverserete il vostro stato d’animo agitato. Cercate di rilassarvi, magari ascoltando buona musica.

Toro

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko Marte vi sostiene in tutte le attività che desiderate portare avanti, soprattutto se siete degli imprenditori. Se dovete avanzare delle richieste, è il momento migliore per farlo. Nuovi progetti presto si concretizzeranno e così potrete fare affidamento su maggiori entrate. Avete un grande fiuto per gli affari, e potreste chiuderne di importanti, soprattutto a livello immobiliare.

Gemelli

Amici dei Gemelli, avete il giusto brio e la freschezza per affrontare al meglio questo martedì. Non è mai facile ripartire, si sa, soprattutto dopo un lungo stop, ma le cose andranno presto per il verso giusto. Concedetevi qualche rischio. Il pericolo spesso è per voi stimolo a fare meglio. Potrete fare investimenti interessanti che portano soldi facili, ma attenti a possibili truffe.

Cancro



Amici del Cancro, avete gran voglia di fare bene e secondo l’oroscopo di Branko le energie sono buone. Siete un segno emotivo, per cui se riuscite a partire con il piede giusto, tutto si metterà in discesa. Ritroverete così la giusta tranquillità. Se avete vissuto un periodo complesso, avete bisogno di recuperare. Tanti gli impegni da portare avanti, ma non trascurate il partner.

Leone

Cari Leone, non è mai facile partire con il piede giusto, ma per voi è fondamentale per acquisire la giusta consapevolezza e fiducia in voi stessi. Oggi in generale sarà una giornata sottotono, per cui prendete le cose per come vengono. Tenete a bada l’ansia e lo stress, concedendovi magari una rilassante passeggiata o un bagno caldo.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi in questo periodo state affrontando la vostra scalata verso il successo. Siete tutti presi dai vostri impegni e andata dritti verso la meta. Non trascurate però gli affetti più cari, a cominciare dal partner o dalla famiglia. Non amate la competitività, ma d’altronde non potete pensare di vincere gareggiando da soli. Imparate a battere la concorrenza.

Bilancia

Amici della Bilancia, questo martedì parte con il piede giusto e avete tante energia e frizzantezza, per cui non potete che fare bene. Avete un obiettivo chiaro da realizzare per ritenervi persone felici e quadrate, e non guardate in faccia a nessuno pur di realizzarle. D’altronde avete u quadro astrale favorevole, per cui i vostri segni presto potranno diventare realtà.

Scorpione

Cari Scorpione, è il momento di svelare gli altarini e capire da che parte volete andare. Se in amore vivete una doppia relazione, fate chiarezza e scegliete con chi continuare: non potete tenere due piedi in una scarpa. Rischiate altrimenti di ritrovarvi da soli. Se il partner ha intuito qualcosa, meglio non replicare. Metteteci una pezza.

Sagittario

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko questo è un periodo ottimo per gli affari, soprattutto per chi lavora nel mondo del commercio. Avete tante idee che potrete presto realizzare, d’altronde neppure i soldi mancano. Avete superato alla grande i momenti peggiori e ora i motori sembrano essersi riaccesi. Non spendete eccessivamente, soprattutto se volete realizzare progetti ambiziosi.

Capricorno

Cari Capricorno, dopo un periodo complesso avete finalmente voglia di ripartire alla grande, soprattutto in amore. Mettetevi alla prova senza timore e dimostrate a tutti le vostre qualità. Il momento è florido anche per chi vuole realizzare progetti ambiziosi sul fronte sentimentale, come un matrimonio o una convivenza. Favoriti gli investimenti.

Acquario

Amici dell’Acquario, amate da sempre la tecnologia e in questo periodo il digitale è il mondo che fa per voi. Potreste quindi rivoluzionare casa, magari rendendola smart. Attenzione a non esagerare. La tecnologia deve essere uno strumento che migliora la vostra vita, non la vita stessa. Non trascurate i sentimenti.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete tanti pensieri che vi frullano per la testa. Siate razionali e ascoltate per bene il vostro istinto, che raramente vi tradisce. L’amore è propizio, fidatevi di più del partner e risolvete eventuali litigi. Le stelle sono dalla vostra parte.

