Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, nell’aria è previsto un arrivo di soldi: utilizzateli per migliorare la vostra forma fisica, aggiornarvi sul mondo del lavoro oppure pensare a una vacanza che vi potrebbe piacere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’aumento dei prezzi vi ha leggermente messo in crisi. Dovete riguadagnare la fiducia sul posto di lavoro: qualche errore eccessivo ha messo in dubbio la vostra bravura agli occhi dei colleghi.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi è il momento buono per investire su qualche progetto, che impegni il tuo tempo tra casa e lavoro. Se non vuoi troncare la relazione, devi controllare il tuo comportamento.

Cancro



Cari Cancro, devi investire con intelligenza, sennò tanti sforzi potrebbero essere buttati nel cassonetto. La tua azienda cresce, ma non devi poggiarti sugli allori.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 25 aprile 2023), nella tua vita, tante cose stanno andando meravigliosamente, Ora, però, serve cercare di migliorare gli ambienti che vivi abitualmente: dalla casa fino ad arrivare all’ufficio aziendale.

Vergine

Cari Vergine, i successi finanziari ti porteranno a valutare di cambiare casa, cercandone una più bella di quella che hai ora. Fai questo passo, i risultati ti sorridono e il mutuo non sarà un problema con questo ritmo.

Bilancia

Cari Bilancia, hai la necessità di dare un equilibrio a questa vita, dopo le recenti sbandate degli ultimi anni. Sul mondo del lavoro, piaci tanto al capo: a breve potrebbe arrivare un aumento.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nonostante gli errori commessi, sei riuscito a rimettere in sesto l’azienda di famiglia. Devi stare più concentrato, fare una vita più tranquilla e pensare alla tua salute.

Sagittario

Cari Sagittario, i tuoi familiari ti vogliono molto bene, tanto che ti supportano anche nelle scelte più complesse e impopolari. Riparti da chi ti vuole bene e soprattutto cura adeguatamente l’alimentazione.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, continui a sostenere un tenore di vita che non è alla tua portata: devi ridimensionarti, perché stai arrivando al limite. Le tue economie ti succhiano energie, facendoti commettere errori anche sul lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 25 aprile 2023), lavora sul tuo fisico, continua ad allenarti e mantenere uno stile di vita sano. Questo è il prima toccasana per superare ogni sfida che ti si para davanti. Evita le liti in famiglia.

Pesci

Cari Pesci, i tuoi capi ti apprezzano e ammettono che hai talento. Anche in casa, i familiari fanno il tifo per te. Devi continuare a tenere una mentalità sportiva davanti agli eventi.