Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 marzo 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questo martedì 24 marzo potrebbe non partire con il piede giusto e voi potreste sentirvi un po’ giù di morale, mantenete la calma perché le cose miglioreranno presto. La Luna nuova, infatti, vi renderà leggeri e vogliosi di far bene.

Toro

Cari Toro, la giornata di oggi vede una Luna poco favorevole che potrebbe creare qualche problema nel relazionarvi con le persone che vi circondano. Insomma, un martedì in cui fare parecchia attenzione a cosa dite e a come vi comportate.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko di oggi prevede grandi novità in arrivo dal punto di vista sentimentale. Se siete single, infatti, potreste finalmente decidere di rimettervi in pista e trovare l’anima gemella. Non sottovalutate, dunque, il favore delle stelle. Bene anche le relazioni stabili.

Cancro

Cari amici del Cancro, la Luna non vi è favorevole, per cui abbiate pazienza e rimandate ai prossimi giorni decisioni importanti. L’invito è dunque al riposo, per non stancarvi inutilmente. Gli ultimi mesi, d’altronde, sono stati molto impegnativi, per cui approfittatene per staccare la spina.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi siete uno dei segni fortunati del giorno, perché per voi si aprono grandi prospettive e aria nuova da respirare a pieni polmoni. La Luna è infatti benevola e porterà piacevoli novità: potrebbe riavvicinarsi a sorpresa un vostro ex o potreste lanciarvi in nuove avventure professionali.

Vergine

Cari Vergine, una giornata in cui dovrete fare parecchia attenzione, perché le stelle non sempre vi assistono soprattutto dal punto di vista economico e finanziario. Potreste aver avuto delle spese impreviste o delle questioni in banca da risolvere. Affrontatele il prima possibile.

Bilancia

Cari Bilancia, questa Luna Nuova vi rende particolarmente nervosi e tesi come mai in passato. D’altronde siete il segno dell’equilibrio, e quando qualcosa non va come vorreste perdete facilmente la pazienza. Cercate di mantenere la calma e approfittarne per prendervi cura del vostro corpo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko sono giornate in cui dovete pensare di più a voi stessi e al vostro futuro e meno ai soliti problemi che vi si affastellano per la mente. Se ci sono progetti ambiziosi che vorreste portare avanti, fatelo pure con entusiasmo. Se invece ci sono rapporti e relazioni ormai al capolinea, chiudeteli definitivamente.

Sagittario

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 23 marzo 2020: La concessione del telefono, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 24 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 24 marzo 2020

Cari amici del Sagittario, dovete sentirvi più sicuri delle vostre possibilità e credere maggiormente in voi stessi. Arrivano comunque buone notizie grazie a Saturno in Acquario. Ritrovate così una vitalità e un’energia che avevate perso da tempo.

Capricorno

Cari Capricorno, fate attenzione perché qualcuno potrebbe gettarvi un guanto di sfida e mettervi alla prova. Attenzione in particolare ai rapporti con alcuni colleghi che pensavate sinceri ed amici, e che invece stanno facendo il doppio gioco. Non soffrite inutilmente per chi non vi merita. Marte vi dà la giusta carica per andare dritti per la vostra strada.

Acquario

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Branko questi non sono momenti facili da affrontare per voi, eppure le stelle sono dalla vostra parte, visto che avete due importanti pianeti favorevoli: Saturno, il vostro protettore, e Urano. Iniziate a progettare una nuova fase della vostra vita.

Pesci

Cari amici dei Pesci, per tutti sono giornate difficili, con le restrizioni imposte contro il Coronavirus. Eppure avete un quadro astrale positivo, per cui approfittatene. Iniziate a costruire qualcosa di importante per il vostro futuro, sia nel lavoro che nel privato.

1 COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2 TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO