Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, venite da un weekend all’insegna del romanticismo più sfrenato. Se avete un partner, approfittatene per godere di momenti di pura passione. Sul lavoro tutto fila liscio e secondo i piani, ma attenzione a non cadere nella noia data dalla routine.

Toro Toro, in questo mese di marzo avete dovuto fare letteralmente i conti perché avete dovuto affrontare spese impreviste piuttosto ingenti, e ora il portafoglio piange. Cercate di fare economia il più possibile e risparmiare se non volete trovarvi in difficoltà. Piuttosto datevi all’amore, che vi regala sempre belle soddisfazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko si sta per chiudere un altro mese. Come vola il tempo! Soprattutto per chi ha un’attività in proprio, questo è tempo di bilanci. Non è un periodo facile per nessuno, ma pian piano state rialzando la testa. Potete portare avanti trattative e compravendite, ma affidatevi a chi ne sa più di voi.

Cancro

Amici del Cancro, dovete fare i conti con alcuni imprevisti che d’altronde fanno parte della vita di tutti. Rimboccatevi le maniche e date il massimo, se non volete restare fermi al palo. In amore e soprattutto sul lavoro, dunque, non vivete un momento felice: attenzione ai detrattori e a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Leone

Amici del Leone, questo per voi non è un periodo facile. I giorni e le settimane scorrono via tutte uguali, mentre voi avreste voglia di novità e di cambiamenti. Siete proprio dei leoni in gabbia! Inoltre, a peggiorare le cose, c’è un quadro astrale davvero poco favorevole. Tenete duro, presto il peggio passerà.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dopo i casini degli ultimi giorni, adesso il vostro cuore sta ritrovando la pace e la serenità. Potete quindi tirare un sospiro di sollievo e ottenere qualcosa di importante. Sfoderate il vostro sorriso e date il massimo. È la migliore medicina.

Bilancia

Amici della Bilancia, in questo inizio di settimana siete già incappati in diversi imprevisti per cui è normale aver perso un po’ la pazienza. Siete un po’ sfortunati, è vero, ma è inutile piangersi addosso. Meglio rimboccarsi le maniche e cercare di dare il massimo. Potete contare sul fondamentale aiuto dei vostri amici.

Scorpione

Cari Scorpione, il vostro peggior nemico spesso è l’ego smisurato che vi accompagna e che a volte non vi fa prendere le giuste decisioni. L’arrivo della primavera vi spinge a dare il massimo e a migliorarvi, lanciandovi in nuove avventure e cogliendo al volo ghiotte opportunità. D’altronde quando il gioco si fa duro, voi, i duri, cominciano a giocare.

Sagittario

Amici del Sagittario, l’arrivo di Venere porta sempre ottime notizie. Abbinato poi all’inizio della primavera può essere una bomba esplosiva dal punto di vista dei sentimenti. Se ci sono situazioni irrisolte o che non vi convincono a pieno, rimboccatevi le maniche e date il massimo. Sul lavoro e in amore possono esserci ottime opportunità.

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko questo non è certo un periodo fortunato in amore. Avete avuto pesanti litigi con il partner, magari a causa della distanza. Cercate di ricucire prima che sia troppo tardi. Sul lavoro non è il momento di avviare nuovi progetti o collaborazioni, meglio tenersi stretto ciò che si ha. Il nuovo mese porterà belle soddisfazioni.

Acquario

Amici dell’Acquario, questa primavera porterà una ventata di ottimismo e novità positive. Avete avuto nuovi incarichi e responsabilità che vi hanno impegnato molto, ma ora finalmente potete raccogliere i frutti dei vostri sacrifici, e soprattutto arriva il tanto desiderato aumento di stipendio. Vi meritate tutto, per cui godetevelo.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko in questo periodo vi sentite particolarmente creativi, per cui potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Gli affari vanno a gonfie vele, non ponetevi limiti e sognate in grande, d’altronde non costa nulla e non avete nulla da perdere.

