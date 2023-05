Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, affronterete la giornata con molto coraggio. Vi state riprendendo da uno scontro che vi ha scatenato forti emozioni, ma che vi ha permesso di ricucire i legami con un’amicizia importante.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, gli aspetti planetari vi danno la giusta spinta per vedere alcuni impegni in una prospettiva migliore. il vostro tempo libero è di meno, ma vi state avviando verso nuove opportunità interessanti.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra indole avventurosa riemerge, ma per ora siete costretti a limitare questa vostra spinta. In ogni caso, gli impegni quotidiani saranno abbastanza piacevoli e riceverete un aiuto da più parti.

Cancro



Cari Cancro, un profondo desiderio d’altruismo alberga in voi: il vostro atteggiamento disinteressato dimostrerà a tutti quanto potete essere premurosi e magnanimi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 maggio 2023), ci sarà una svolta importante in uno dei vostri progetti! tenetevi pronti alle eventualità più inaspettate: le sorprese potrebbero cogliervi spiacevolmente alla sprovvista.

Vergine

Cari Vergine, forse avete bisogno di dare una scossa alla vostra routine, uscendo da un giro soffocante di doveri a cui vi state abituando, vostro malgrado. L’invito a cambiare modo di fare potrebbe arrivare da qualcuno di inatteso.

Bilancia

Cari Bilancia, va bene la privacy, ma a volte sarebbe meglio condividere alcuni fatti, soprattutto con le persone più strette. Il vostro partner o migliore amico è senz’altro disposto ad ascoltarvi senza preconcetti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo martedì è segnato da un evento cruciale: forse un incontro di lavoro importante, che sarà per certi aspetti decisivo. Ci sono ottime probabilità di migliorare la vostra qualità di vita.

Sagittario

Cari Sagittario, impegnatevi di più nelle faccende inerenti la casa: alcune questioni vanno tenute sotto controllo con costanza. Attenzione ad alcune trattative legate alla sfera lavorativa.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, tenete sotto controllo i vostri risparmi, evitate inoltre inutili spese. Le questioni familiari in questo momento hanno la priorità, ma potete comunque organizzare un breve viaggio di piacere.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 maggio 2023), se volete fare carriera nel vostro settore professionale, dovete cercare di stringere più contatti con coloro che contano e che possono aiutarvi a fare strada. Un progetto su cui state lavorando richiede ulteriori modifiche.

Pesci

Cari Pesci, occhio a non combinare qualche pasticcio. Qualunque siano i vostri impegni per la giornata , sforzatevi di portarli a termine con accortezza e serietà. Forse una routine troppo confortevole vi sta facendo diventare più pigri.