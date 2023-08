Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, siete molto affascinanti in questo periodo e i rapporti con gli altri ne beneficeranno enormemente, continuate su questa strada per godervi al meglio ciò che resta dell’estate.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro spirito avventuroso vi trascina. Concedetevi più tempo per voi stessi e riposatevi bene, non vorrete arrivare già stanchi all’autunno?

Gemelli

Cari Gemelli, c’è qualche problema di adattabilità sul lavoro, magari siete stati “vittime” di un cambiamento indesiderato e ora fate ancora fatica ad ambientarvi.

Cancro



Cari Cancro, siete affascinanti in questi giorni, perché non approfittarne per “fare centro”? Siete in forma smagliante, sia fisica sia psicologica, non abbiate paura di premiere sull’acceleratore…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 agosto 2023), state continuando a collezionare successi e soddisfazioni, sembrate davvero inarrestabili…

Vergine

Cari Vergine, entrate in una settimana positiva ed entusiasmante, siete consapevoli che stanno per ricominciare le varie attività e non vedete l’ora di tornare operativi dopo un periodo di riposo.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna nel segno vi sarà di grande aiuto per incanalare sentimenti ed affettività nella giusta maniera. Vi attendono bei momenti con il partner e le persone che preferite.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, prende il via una settimana per voi attiva e appassionata, non si escludono interessanti colpi di scena da qui al fine settimana.

Sagittario

Cari Sagittario, questa settimana sarà un po’ instabile e con qualche imprevisto, il classico periodo di alti e bassi. C’è il rischio che disperdiate le energie o le concentriate su questioni di poco conto., risultando invece passivi per le cose in cui c’è bisogno di lottare duramente.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete un bel po’ di pianeti dissonanti: in arrivo problematiche da dover gestire. Chi tornerà al lavoro in questa settimana potrebbe trovarsi di fronte ad una situazuone travolgente che non si aspettava. Calma.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 agosto 2023), state diventando più radicali e intransigenti nel vostro modo di pensare e fare le cose, sarà il risultato di qualche esperienza recente o dell’influenza delle stelle?

Pesci

Cari Pesci, giornata positiva per voi, tuttavia in alcuni casi è solo un’illusione perché si tende a creare un “paradiso” ideale senza voler vedere il lato cattivo o meschino di cose e persone. Riportate i piedi per terra e aprite gli occhi, qualcuno potrebbe approfittare della vostra ingenuità per i suoi scopi.