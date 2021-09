Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, anche se siamo solo a martedì, siete già parecchio stanchi, soprattutto a livello lavorativo. Vorreste prendervi una meritata pausa e ricaricare le pile. Gli impegni sono tanti, ma non trascurate il partner, altrimenti potrebbe arrabbiarsi. Abbiate un po’ di pazienza e tutto si aggiusta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, lo stress e l’agitazione sono alle stelle, e neppure il weekend è stato sufficiente a ridarvi serenità. Forse avreste bisogno di una vacanza per cambiare aria. Ultimamente inoltre dormite molto poco e questo non è mai un bene. Prendetevi un po’ di tempo solo per voi.

Gemelli

Cari Gemelli, questo è un periodo tosto a livello lavorativo: le cose non vanno come vorreste e le stelle non sono totalmente dalla vostra parte. Siete infatti parecchio distratti, e questo vi porta a volte a perdere la pazienza e venire rimproverati dal capo. Concentratevi di più, anche in amore.

Cancro



Cari Cancro, in tutta questa settimana il nervosismo la farà da padrona. Cercate di mantenere la calma e non prendervela se qualcosa non va come vorreste. Evitate inutili discussioni specie sul posto di lavoro. A volte bisogna mordersi la lingua e non dire tutto ciò che si pensa per quieto vivere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 settembre 2021), c’è qualcuno che vi guarda in modo particolare, per cui vi sentite particolarmente affascinati e ricchi di erotismo. Potreste fare piacevoli conoscenze o concedervi avventure di una notte. Evitate però tradimenti se siete già impegnati.

Vergine

Cari Vergine, l’estate è ormai finita, l’aria è fresca e le giornate più corte. Entrate nel mood autunnale, circondati sempre dagli amici e dai parenti più cari. In vista del fine settimana, organizzate una sorpresa romantica per il partner. Sul lavoro portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi potreste fare un incontro inaspettato, con un vecchio collaboratore o un ex. Queste situazioni vi imbarazzano parecchio, ma con il vostro charme riuscirete a non fare brutta figura. Usate la vostra diplomazia nelle situazioni più complesse. Mettete da parte il rancore, il passato è passato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, più passa il tempo, più vi rendete conto che gli unici su cui potete fare affidamento siete voi stessi. Dovete quindi darvi da fare e rimboccarvi le maniche, specie sul lavoro, e vedrete che arriverete lontano. Il partner in questo periodo è particolarmente sospettoso.

Sagittario

Cari Sagittario, molti di voi hanno fatto un bel incontro nel fine settimana e ora non riescono a togliersi dalla testa questa persona. Un vero e proprio colpo di fulmine che non può lasciarvi indifferenti: ricontattatela e fatevi avanti, non avete nulla da perdere. D’altronde quando c’è l’amore tutto il resto è più facile da affrontare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sono giornate che filano via lisce e senza particolari intoppi, ma ecco che proprio quando pensavate che tutto andasse bene, c’è il solito imprevisto a rovinare i piani. Non prendetevela troppo e ricordate che spesso dal male nasce il bene. Magari qualcuno ha bisogno del vostro aiuto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 settembre 2021), è un periodo di grandi trasformazioni per il vostro segno. Qualcuno ha da poco cambiato lavoro e questo vi ha reso una persona completamente nuova. Avete trovato nuovi stimoli e fiducia in voi stessi. Potrete così tagliare importanti traguardi.

Pesci

Cari Pesci, nella giornata di oggi sono favoriti gli affari e le compravendite. Grandi entrate di denaro in vista, cercate di gestirle al meglio e non sperperarle. Occhio anche alle invidie di chi vi circonda e farebbe di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. In amore i dubbi non mancano, specie per le coppie già in crisi. Cautela.

