Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 aprile 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, avete Sole e Mercurio che vi proteggono. Questo si traduce in una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Se siete single da tempo, potete mettervi in cerca dell’anima gemella. Le coppie storiche non vivono particolari scossoni, possono anzi approfittarne per costruire qualcosa di speciale.

Toro

Cari Toro, non è certo un periodo facile per voi e per i vostri sentimenti. Qualche fastidio soprattutto a livello fisico a causa della Luna che cambia. Evitate conflitti e dissidi con il partner. Sarà facile per voi perdere la pazienza. Amate e verrete amati ancora di più dal partner. Se c’è una buona armonia nella coppia, non avete motivo di distruggerla.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko avreste proprio bisogno di una pausa di riflessione per capire da che parte andare. Questo soprattutto con l’arrivo di Mercurio che vi toglie qualche certezza. Avete grandi impegni da portare avanti, fatevi trovare pronti studiando e dimostrando le vostre capacità. Se siete tesi, potete scaricare la tensione facendo sport.

Cancro

Cari Cancro, per gli affari ci saranno presto ottime opportunità da cogliere al volo, grazie a Sole e Mercurio che favoriranno le entrate di denaro. Potete approfittare di questo quadro astrale favorevole per chiedere un prestito in banca se avete dei progetti che hanno bisogno di finanziamenti. Ottime emozioni e tanta passione soprattutto con i segni d’acqua.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko per il vostro segno continua un periodo sottotono. In amore infatti ci sono tanti dubbi che non sapete più se potete fidarvi davvero del partner. Non vi sentite supportati e avvertite una carenza nella coppia, per cui non vi sentite più appagati. Se ritenete la storia giunta ormai al capolinea, voltate definitivamente pagina.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo avreste bisogno di fare un viaggio in voi stessi e capire da che parte state andando. Un ritorno alla spiritualità potrebbe infatti darvi risposte ai dubbi che vi frullano per la testa. Migliora la sfera sentimentale: con il partner ritroverete passione e un’intimità che sembrava ormai un lontano ricordo.

Bilancia

Amici della Bilancia, dovete prendere di petto alcune situazioni e affrontarle senza ulteriori indugi. Sul lavoro potete riuscire in un’impresa che vi metterà in ottima luce con colleghi e superiori, anche se gli invidiosi non mancano. In amore le cose migliorano: cercate di portare sempre un elemento di novità per ravvivare la coppia.

Scorpione

Amici dello Scorpione, non è una giornata al top secondo l’oroscopo di Branko, per cui cercate di mantenere la calma e non strafare. Il cambio della Luna provoca infatti in voi alcuni squilibri, anche a livello ormonale, non sempre facili da gestire. Se è necessario rivolgetevi al vostro medico senza farvi prendere dall’ansia.

Sagittario

Cari Sagittario, ci sono tante questioni in sospeso che dovreste chiarire con il partner, ma a causa del vostro orgoglio preferite non trattare l’argomento e tenervi tutto dentro. Questo in realtà è un male, perché aumenta il vostro nervosismo, che si ripercuote in tutto ciò che fate, a cominciare dal lavoro. Cercate di chiarirvi e fare pace regalandovi una notte di passione.

Capricorno

Cari Capricorno, passate nel segno del Toro e questa è un’ottima notizia per i sentimenti. Nelle scorse settimane infatti i litigi, anche duri, con il partner sono stati all’ordine del giorno. Ora dovreste trovare un po’ di serenità. Giornata romantica, chi è single potrebbe trovare finalmente l’anima gemella. Le stelle vi assistono.

Acquario

Amici dell’Acquario, venite da un periodo davvero intenso che vi ha sfiancato. Ciò significa che potreste avvertire qualche dolorino anche a livello fisico o muscolare. Dovete ritrovare serenità, magari facendo un po’ di yoga o meditazione. Se avete un partner, potete trovare conforto tra le sue braccia. Avete bisogno di relax.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko ci sono ottime prospettive sul lavoro, soprattutto per i liberi professionisti che possono finalmente ripartire e veder aumentare i guadagni. Bene anche gli artisti con la ripresa della attività del mondo dello spettacolo. Può essere il momento giusto per lanciarvi in una grande impresa.

