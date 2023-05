Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, il guadagno rimane costante, ma saranno necessari sforzi per migliorarlo. Nel corso delle prossime ore dovrete essere puntuali in una routine di esercizi che avete adottato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, date tempo di qualità alla famiglia, gratificherà voi e chi vi sta attorno. Un viaggio intrapreso sarà comodo, ma potrebbe subire un po’ di ritardo.

Gemelli

Cari Gemelli, buone notizie sul fronte immobiliare. Il vostro aiuto sul fronte sociale sarà molto apprezzato. Ora è possibile mantenere buoni rapporti con qualcuno che non vi piace.

Cancro



Cari Cancro, i vincoli finanziari possono sospendere il progetto per un po’ di tempo. Potreste decidere di seguire una dieta specifica e trarne beneficio. Fate sentire la vostra presenza sul fronte professionale o sociale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 2 maggio 2023), è probabile che alcuni di voi partecipino a un’attività divertente a casa. Probabilmente vi godrete un lungo viaggio con gli amici. Potreste pianificare di trasferirvi in un ambiente migliore.

Vergine

Cari Vergine, per alcuni è possibile essere invitati a una funzione come ospiti principali o ospiti d’onore. È probabile che nel corso delle prossime ore riuscirete a trovare un compagno adatto a voi.

Bilancia

Cari Bilancia, sono previste ottime opportunità di business per chi parte per un tour all’estero. È probabile che voi vi sentiate più sicuri nell’intraprendere un incarico complesso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, troverete la famiglia più favorevole alle vostre idee. Tenete intorno a voi persone attente alla salute, vi aiuteranno nel vostro intento.

Sagittario

Cari Sagittario, potete intraprendere un breve viaggio per incontrare qualcuno di speciale. I vostri sostenitori manterranno alta la vostra bandiera sul fronte sociale.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, è probabile che un errore commesso in una transazione finanziaria venga rettificato in tempo. È probabile che alcuni di voi eccelleranno sul fronte professionale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 2 maggio 2023), molti di voi potrebbero trovare un cambiamento nello stile di vita che porterà grandi vantaggi alla vostra salute. Qualcuno in famiglia nel corso delle prossime ore potrebbe irritarvi e farvi vedere rosso.

Pesci

Cari Pesci, c’è una forte possibilità di acquisire proprietà che desiderate da tempo. È probabile che voi rimaniate socialmente attivi.