Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, oggi le cose vanno un po’ a rallentatore, non intestardirti su piccolezze ma rifletti in modo analitico facendo mente locale delle tue reali esigenze.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata ha una marcia in più, la tua vitalità non passera inosservata e capi e referenti ti vedranno sotto una nuova luce.

Gemelli

Cari Gemelli, è un periodo positivo, se hai un contratto in stand by è giunto il momento di farti sentire, potresti finalmente ottenere la risposta tanto attesa.

Cancro



Cari Cancro, cielo importante per le coppie e non escludo che da qui ad un paio di mesi potresti mettere in cantiere qualche bel progetto. Favoriti i contatti con altre città.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 19 luglio 2022), la tua determinazione ti permette di puntare dritto dritto all’obiettivo, attenzione però a non esagerare, altrimenti arriverai a casa stremato.

Vergine

Cari Vergine, giornata interessante per le relazioni, se hai da poco conosciuto una persona carina bando alle reticenze e coltiva la conoscenza.

Bilancia

Cari Bilancia, se sei single faresti bene a guardarti attorno, in queste giornate hai uno charme da fare invidia e non passerai certamente inosservato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la tua sensibilità si rivelerà preziosa per una persona a te cara, permettendoti di essere la sua fedele spalla!

Sagittario

Cari Sagittario, giornata un po’ agitata quella di oggi, non alimentare inutili polemiche ma gioca di diplomazia, recupero da domani.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, ti senti decisamente più leggero e pronto a superare ostacoli che prima ritenevi insormontabili, attenzioni a non coinvolgere eccessivamente il partner in questi tuoi slanci.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 19 luglio 2022), bello questo cielo per le coppie, hai voglia di metterti in gioco e non escludo che chi può sta pensando ad un importante progetto per il futuro.

Pesci

Cari Pesci, davvero prezioso questo cielo per i sentimenti, se ti interessa una persona non temere e fatti avanti, potresti esserne piacevolmente sorpreso!