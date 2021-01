Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, grazie al Sole nel segno, per voi è in arrivo una valanga di novità sul lavoro. Molti in questi giorni riusciranno a raggiungere buoni affari e a stringere relazioni professionali importanti per il futuro. Raggiungerete il successo con grinta ed intraprendenza.

Toro

Amici del Toro, Branko per voi prevede molti mutamenti in arrivo, alcuni dei quali difficili da digerire. Il consiglio per voi, riguardo a tutti gli ambiti della vita che stanno cambiando, è quello di adattarvi e spalancare le braccia al vostro futuro.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra quadratura astrale è di ottimo livello. Sarete entusiasti e gioiosi grazie al Sole in Acquario, e questo spingerà chi vi sta vicino – a casa e a lavoro – a fare a gara per attirare la vostra attenzione. Branko prevede per voi nuove stimolanti emozioni.

Cancro



Amici del Cancro, siete degli abitudinari e vorreste dire basta agli scombussolamenti dello scorso anno. Ma Branko vi avverte: con il Sole in Acquario dovrete rinunciare alla tranquillità e darvi da fare per sistemare possibili questioni rimaste aperte.

Leone

Cari Leone, Branko prevede che oggi potreste essere un po’ confusi e avere voglia di solitudine. Molti vi chiedono di rassicurarli, fornendo elementi chiari, certezze. Ma voi dovrete soprattutto interrogarvi su quello che volete veramente, e capire se siete pronti per l’amore.

Vergine

Amici della Vergine, la vostra vita professionale affronta una nuova fase, grazie a Mercurio, Giove, Saturno e da oggi anche il Sole nel segno dell’Acquario. Secondo Branko, avrete la possibilità di crescere professionalmente e dimostrare a tutti il vostro talento.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi oggi è tutto semplicemente e incredibilmente perfetto. Amore e passione arrivano grazie al Sole: siete voi l’astro più splendente dello Zodiaco, in grado di brillare in ogni situazione.

Scorpione

Amici dello Scorpione, state vivendo un periodo delicato, con tensioni in famiglia, ma Branko vi rassicura: oggi, con il Sole che entra nel segno d’aria, sarà possibile recuperare un po’ di armonia. Siete single? Siate predisposti alle nuove conoscenze, preferibilmente senza impegno.

Sagittario

Cari Sagittario, vi occorre sentirvi più liberi e realizzati? Grazie all’amico Sole, riuscirete instaurare l’ambiente adatto per raggiungere le condizioni ideali dal punto di vista lavorativo. In amore tutto tranquillo. Ma forse questo vi annoia…

Capricorno

Amici del Capricorno, una volta lasciata alle spalle la rabbia scoppieranno nel vostro cuore dolcezza e tenerezza. Per i single, grazie al Sole in Acquario, sarà come se fosse arrivata la primavera, piena di occasioni per incontrare l’amore.

Acquario

Cari Acquario, oggi siete un po’ distratti, quindi è meglio evitate di maneggiare materiale di valorec (inclusi omputer, automobili o telefoni). Potreste provocare guasti che comporteranno spese impreviste. Cercate in ogni caso di sdrammatizzare.

Pesci

Amici dei Pesci, per voi il Sole in Acquario è una sventura: la voglia di cambiamento prende il sopravvento, proprio ora che eravate pronti a tornare sui vostri passi. Branko vi consiglia di avere fiducia nel futuro e seguite il vostro intuito. Sarà lui a guidarvi.

