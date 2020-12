Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, nella giornata di oggi dovrete sfruttare il favore delle stelle per portare avanti i vostri progetti. Ottime prospettive soprattutto in amore, per cui se siete single e c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza remore. Venere in Sagittario vi darà la spinta giusta per osare. Anche se siete in coppia, cercate un nuovo slancio per rinvigorire la relazione.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata in grande miglioramento. Finalmente avete messo il segno più davanti, anche se le tensioni e lo stress potrebbero non mancare. Potreste fare un viaggio o scoprire nuove realtà. Insomma, sfruttate al massimo il favore delle stelle. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi potreste vivere accesi litigi e discussioni con chi vi circonda. Venere, che si trova nel segno del Sagittario provoca infatti incomprensioni, anche in amore o nei rapporti con il partner. Contate fino a dieci se non volete litigare con chi vi circonda e poi pentirvene. In generale siate prudenti.

Cancro

Cari Cancro, una giornata davvero positiva e importante per il lavoro. Se avete progetti ambiziosi da realizzare, questo può essere il momento migliore per darvi da fare e ottenere il massimo dalle stelle. Potreste presto ricevere una promozione o un nuovo incarico, mettendo il luce tutte le vostre capacità e qualità.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi 15 dicembre, se avete dei litigi o delle discussioni o semplicemente se dovete risolvere un problema e non sapete come fare, non abbiate timore a chiedere l’aiuto di una persona cara. Siete infatti sempre molto orgogliosi, ma non potete pensare di risolverla sempre da soli.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potreste ricevere buone nuove sul piano sentimentale. Sta però a voi rinforzare un legame di coppia o conquistare la persona che vi piace. Come diceva l’antico proverbio, ognuno è artefice del proprio destino. Ottime prospettive anche per chi ha intenzione di fare investimenti importanti, come l’acquisto di una proprietà.

Bilancia

Cari Bilancia, in questa giornata potrete finalmente aumentare le vostre ricchezze e dotazioni. D’altronde le stelle vi assistono, ma serve sempre la giusta intraprendenza, anche con un pizzico di rischio. Insomma, osate. Questo vale anche in amore, dove per le coppie storiche potrebbe stagliarsi qualche nube all’orizzonte.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko dovreste iniziare a fare un po’ di attività fisica, come una sana corsetta, se non volete che la salute ne risenta nel corso del tempo. In generale questo sprint è necessario anche nei vostri impegni e nella vita lavorativa, se non volete che tutti gli altri vi sorpassino. L’importante è andare nella giusta direzione.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi prevede una giornata positiva, specie sul fronte sentimentale, con Venere dalla vostra parte. Approfittatene. I single devono approfittare e darsi da fare se vogliono finalmente rimettersi in pista: è il momento migliore. Per le coppie stabili torna il sereno nei rapporti con il partner dopo un lungo periodo di burrasca. Sul lavoro inizia una nuova fase per la vostra carriera.

Capricorno

Cari Capricorno, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata davvero positiva. I single potranno fare interessanti incontri che vi renderanno attraenti e affascinanti agli occhi degli altri. Le coppie, dopo un periodo di down, ritroveranno la giusta intesa con il partner. Insomma, le stelle tornano a sorridervi. Fate grandi progetti insieme. Sul lavoro è un buon momento per iniziare qualcosa di nuovo.

Acquario

Cari Acquario, giornata davvero favorevole e positiva per il vostro segno. I single possono conoscere delle persone nuove ed intriganti. Per le coppie con il vostro partner finalmente ritornerà l’armonia, dopo numerosi scontri. Sul lavoro ritroverete il vostro equilibrio e la voglia di fare bene. Che volete di più?

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata piuttosto complicata e sottotono. Mantenete la calma e cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca se non volete litigare con il mondo intero. Per le coppie, potrebbe nascere qualche polemica con il vostro partner. Cercate di chiarirvi. Sul lavoro vi state impegnando molto, anche se ancora non avete raccolto i frutti dei vostri sacrifici, ma presto lo farete.

