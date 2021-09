Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, potrebbero arrivare maggiori proventi da una proprietà ancestrale. Perché non acquistare una moto o un auto? Questo vi faciliterebbe e non poco la vita lavorativa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete un esame da superare. Provateci in tutti i modi, ne va della vostra promozione. I vostri preparativi svogliati potrebbero farvi uscire dai giochi in una gara per segnare il massimo in un esame scolastico.

Gemelli

Cari Gemelli, è probabile che gli innamorati trascorrano del tempo di qualità l’uno nelle braccia dell’altro in un luogo pittoresco. Godetevi il momento.

Cancro



Cari Cancro, le vostre grandi aspettative in ufficio durante la giornata di oggi – 14 settembre – saranno pienamente rispettate. Ottimi risultati dal fronte accademico per alcuni di voi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 settembre 2021), i lavori domestici frustranti potrebbero rendere il coniuge o partner irascibile e irritabile: placatelo condividendo il suo carico di lavoro. Prendetevi cura di voi stessi. Non vi trascurate dal punto di vista della salute.

Vergine

Cari Vergine, è probabile che nelle prossime ore una situazione finanziaria preoccupante si stabilizzi. Trasmettere i vostri sentimenti romantici a qualcuno che vi piace può essere rischioso.

Bilancia

Cari Bilancia, potrebbe esserci qualche problema dal fronte lavorativo. Tranquilli: alla fine tutto si sistemerà. Nel frattempo è meglio concentrarsi sulla salute e fare tutto il possibile per mantenersi in forma.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovrete diventare dei membri effettivi della squadra per dimostrare il vostro coraggio sul lavoro: fate ciò che deve essere fatto. Con calma però.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata di celebrazioni famigliari. Perché non svagarsi con il proprio partner? Una giornata di relax non guasterebbe, ma attenzione a non esagerare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una piccola vacanza può essere una buona fuga dalla vostra situazione attuale. È probabile che gli investimenti precedenti maturino e forniscano buoni rendimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 settembre 2021), un immobile in affitto diventerà una fonte indispensabile di reddito extra. I brutti voti di un giovane di famiglia potrebbero far vedere rosso ai genitori. Non cedete alle paranoie sulla salute. Usate la testa.

Pesci

Cari Pesci, nelle prossime ore potrebbe arrivare un riconoscimento sul lavoro, ma solo se lavorate onestamente. È probabile che un regalo rompa il ghiaccio con il coniuge con cui i rapporti ultimamente sono stati tesi. Troppo tesi.

