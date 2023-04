Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, una magnifica Venere splende su di voi! La stella dell’amore vi aiuta a comunicare meglio i sentimenti e a essere meno chiusi in voi stessi. A volte infatti siete molto timidi e così vi perdete ottime occasioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere passa velocemente nel cielo dei Gemelli, in un angolo che per voi è sinonimo di praticità e di lavoro: questo nuovo assetto rinfranca i vostri affari e favorisce le vostre finanze.

Gemelli

Cari Gemelli, che dolce mattino! La bella Venere entra nel vostro firmamento: si tratta della prima stella che vi viene a trovare da inizio anno. Si prospettano giornate molto romantiche…

Cancro



Cari Cancro, Venere si sposta nel cielo dei Gemelli, diventando più timida e nascosta. Ciò non vuol dire che avrete meno amore, ma dovrete fare uno sforzo in più per trovarlo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 11 aprile 2023), la stella dell’amore si piazza nel cielo dei Gemelli – segno amico – in una posizione che giova molto ai rapporti sociali, andando a controbilanciare l’effetto sfavorevole di Mercurio in Toro.

Vergine

Cari Vergine, Venere – ora che si trova in Gemelli – porta allo scoperto tutto ciò che non funziona nei vostri rapporti sociali, in particolare quelli romantici. Se c’è stato un litigio o una discussione con il partner, parlatevi e chiarite. Ne va della vostra serenità.

Bilancia

Cari Bilancia, tirate un sospiro di sollievo: Venere si sposta in territorio amico, nel cielo dei Gemelli. La stella dell’amore si trasforma in un fascio di luce pieno di allegria e spensieratezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le vacanze sono terminate, ma l’atmosfera per voi si fa allegra adesso, grazie a Venere in Gemelli che riporta sensualità e passione nella vostra vita amorosa.

Sagittario

Cari Sagittario, Venere si sposta nel cielo dei Gemelli, segno ostile. Per un po’ di tempo la stella dell’amore si divertirà a provocarvi e a mettere alla prova i vostri sentimenti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la stella dell’amore fa le valigie e trasloca nel cielo dei Gemelli, in una posizione che per voi rappresenta la sfera lavorativa. La seconda parte di aprile sarà dunque meno emotiva e più incentrata sulla carriera.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 11 aprile 2023), soffia un vento pieno d’amore nel vostro oroscopo: Venere infatti trasloca proprio oggi nel cielo degli amici Gemelli.

Pesci

Cari Pesci, il passaggio di Venere nel cielo dei Gemelli può far riaffiorare nella vostra vita vecchi dissidi familiari. Fate attenzione ai rapporti con i parenti più grandi di voi.