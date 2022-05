Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata positiva specie sul fronte lavorativo. Se non siete soddisfatti del vostro impiego o siete alla ricerca di una nuova avventura professionale, può essere il momento giusto per cambiare aria. Giove e Venere sono nel segno e vi sosterranno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bene il lavoro. Potete realizzare i progetti più ambiziosi e ottenere grandi cose. Avete un ottimo intuito, dovreste seguirlo e assecondarlo di più. Favorite le situazioni pratiche. Se volete cambiare aria o ottenere di più, avanzate richieste o iniziate a guardarvi intorno e a spedire cv.

Gemelli

Cari Gemelli, c’è una certa agitazione nell’aria perché le cose non stanno andando come sperato. Inoltre avete la Luna contraria. Cercate di agire con prudenza e mantenere la calma, se non volete fare ulteriori danni. Non scaricate lo stress e la tensione sul partner.

Cancro



Cari Cancro, la Luna nella Vergine darà tutto il suo sostegno in amore. Se avete litigato con il partner, potete parlarvi e chiarire. Favoriti inoltre gli affari e le compravendite: si possono chiudere accordi importanti e vantaggiosi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 10 maggio 2022), le stelle favoriscono chi ha un’attività commerciale. Potete ripartire dopo un periodo difficile e fare ottimi affari. Portate avanti scambi e trattative per accrescere il business e i guadagni.

Vergine

Cari Vergine, con la Luna nel segno avrete una marcia in più. Un bello slancio che vi permetterà di ricaricare le pile e spingere sull’acceleratore, dimostrando il vostro valore e recuperando il tempo perduto, Sono in arrivo anche interessanti novità, compreso in amore, non fatevele sfuggire!

Bilancia

Cari Bilancia, se volete raggiungere un obiettivo importante, dovete rimboccarvi le maniche. Se volete risolvere un problema, dovete parlarvi e affrontarlo di petto. Muovetevi con consapevolezza e precisione. Non è il caso di agire d’istinto e con impulsività.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi è iniziata una fase di grande recupero sotto ogni punto di vista. Sia in amore che sul lavoro potete risalire la china e archiviare un periodo di scarse gioie. Il consiglio è di circondarvi di persone fidate e capaci. Vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi.

Sagittario

Cari Sagittario, questa Luna in Vergine vi rende particolarmente nervosi e agitati. Mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Gli imprevisti infatti fanno parte della vita. L’importante è che in poco tempo le difficoltà si riescano a superarle.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata molto ricca e proficua, soprattutto dal punto di vista professionale. Il lavoro infatti è favorito dal transito della Luna in Vergine, che permetterà di buttare alle spalle i contrattempi e i malumori degli ultimi tempi. Concentratevi sul presente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 10 maggio 2022), in famiglia ultimamente ci sono state parecchie tensioni e malumori. Potete superarle con slancio e sicurezza, dimostrando a tutti il vostro valore. Le difficoltà fanno parte della vita, ma voi avete tutte le carte in regola per fare bene. Imparate ad agire con prudenza e ad ascoltare i consigli di chi vi vuole bene.

Pesci

Cari Pesci, la Luna in opposizione provoca qualche malumore. Potreste essere coinvolti in un litigio o una diatriba. Calma e sangue freddo, rischiate altrimenti di commettere errori che pagherete a caro prezzo. Sarà poi complicato venirne fuori.