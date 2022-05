Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata ottima per i single, che possono rimettersi in pista dopo un periodo complicato. Sul lavoro date presto vita ai vostri progetti e vedrete che non rimarrete delusi. Avete tanto talento, dimostratelo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, se ci sono stati litigi e discussioni nel recente passato, è arrivato il momento di appianarli e ritrovare serenità ed equilibrio. Sul lavoro sfruttate tutta la vostra creatività e potrete realizzare grandi progetti.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore è un gran momento, sfruttatelo a pieno perché potete ottenere grandi risultati. I rapporti familiari ritrovano giusta linfa dopo un periodo complesso. Nel lavoro ci sono state perplessità e impegni. Ora potete recuperare, ma non prendete troppi impegni se non volete sovraccaricarvi.

Cancro



Cari Cancro, sul lavoro imparate a non lavorare da soli ma a fare gioco di squadra. Solo così si possono ottenere grandi successi e traguardi importanti. Avete ottime idee, mettetele a disposizione del team e vedrete che sarete apprezzati.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 maggio 2022), siete in gran forma e si vede. I sacrifici e la dieta fatti negli ultimi mesi hanno dato i loro frutti e ora vi presentate alla prova costume con un fisico invidiabile. Ma non è solo un fatto di estetica, è un bene in primis per la salute.

Vergine

Cari Vergine, in questa giornata siete particolarmente ispirati e pieni di fiducia in voi stessi. Le occasioni che vi si presenteranno dinnanzi saranno ottime. Sfruttatele. Presto ce ne saranno di ulteriormente belle e ricche, non fatevele sfuggire. Potete rivoluzionare la vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, l’amore è veramente ottimo e ricco di opportunità da sfruttare al meglio. Se siete single da tempo e in cerca dell’anima gemella, potete costruire rapporti importanti e rimanere folgorati da un incontro positivo. Apritevi alle novità con fiducia ed entusiasmo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata è complessa e con un certo senso di disagio. In questo periodo diete particolarmente riflessivi, evitate di essere troppo impulsivi se dovete prendere decisioni importanti. Prudenza.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata nella quale la passione la farà da padrona. Se avete un partner non potrà non essere felice, perché farete scintille sotto le coperte. Venere vi renderà particolarmente carichi e ricchi di emozioni. Se siete single potrete decidere di godervi avventure di una notte. Date spazio ai sentimenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, gli affari andranno a gonfie vele. Se avete un’impresa o un’attività commerciale, potete portare avanti importanti trattative. Può essere un momento d’oro anche per una compravendita, come quella di una casa. Portate avanti i vostri progetti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 maggio 2022), potrebbero esserci litigi e incomprensioni da chiarire il prima possibile. Mantenete la calma e limitate i danni se non volete litigare inutilmente con chi vi circonda. In casa è bene non fare il passo più lungo della gamba.

Pesci

Cari Pesci, giornata molto soddisfacente dal punto di vista lavorativo. Potrebbero arrivare grandi notizie per fare passi avanti importanti nella vostra carriera. Rimettetevi in gioco e non restate fermi al palo. Il cambiamento è quasi sempre positivo, non ve ne pentirete.