Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko eventuali faccende legali avranno soluzione positiva a breve, tra un mese Giove e Saturno torneranno a proteggervi e con questa Luna potete studiare i passi da compiere. Il ponte dell’Immacolata può essere un bel momento per l’amore, non fermatevi nelle conquiste.

Toro

Cari Toro, sarete voi che rappresentate banche e movimenti i più stimolati da questa Luna ultimo quarto che nasce tra oggi e domani in Vergine e punta alla fortuna, ma anche tante altre saranno le iniziative importanti per voi e la vostra famiglia. Momento imperdibile anche per i beni immobiliari.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko una delle fasi lunari più difficili da mandare giù è proprio questa, va detto che stanchezza e malinconia toccano più o meno tutti, non lasciatevi in grandi imprese professionali, le cose della vita pratica registrano anche Mercurio negativo, date maggiore attenzione agli affetti.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi Marte non può dare il vigore e il recupero fisico di cui avevate bisogno, siate prudenti anche con l’alimentazione, Giove pesa sul fegato. La prossima luna della settimana sarà più interessante, forse decisiva per il lavoro e alcuni affari.

Leone

Cari Leone, ombre d’autunno e pioggia nelle collaborazioni, persone che annunciano l’arrivo di un freddo inverno, i primi quattro giorni della settimana offrono assistenza negli affari, Luna ultimo quarto in Vergine vi aiuta a nascondere alla curiosità altrui l’importo del vostro patrimonio, almeno finché Giove non sarà opposto in Acquario.

Vergine

Cari Vergine, delle 4 fasi lunari di dicembre sono tutte difficili ma significative per la vita di relazione e intimità, ultimo quarto è forse però la meno leggera, ma sarà una Luna che ferma ciò che va fermato, lasciate andare quello che non vi interessa più, questo ponte dell’Immacolata vi collega con l’altra riva, dove in un bosco incantato ballano fate e folletti e voi sarete la loro regina e il loro re.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna di oggi produce un po’ di angoscia, cambia fase nel segno che vi precede e apre il baule dei ricordi, spesso sentite del vuoto sotto Saturno e Giove, ma poi vi risveglia Mercurio e ritrovate il talento delle parole, persino della musica. Mercurio è la lente con cui metterete a fuoco le esperienze del passato e la capacità di far fruttare le informazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, l’amore un tempo era la vostra preoccupazione preferita, ma poi sono arrivate le battaglie per il successo, la sete del denaro e i baci ardenti si sono fermati a parole mezza bocca, Giove vi comprende e vi giustifica, la Luna fino al novilunio del 14 vi guida sulla strada che porta fuori dal tunnel.

Sagittario

Cari Sagittario, non può giungervi gradito ultimo quarto in Vergine, la fase lunare più indigesta, non ha niente a che vedere con il vostro carattere gioviale. Come un bravo soldato vi fermate in attesa di comandi dall’alto che arriveranno mercoledì, la creatività si sblocca lunedì 14 con la Luna nuova, una settimana d grandi manovre fino ad allora.

Capricorno

Cari Capricorno, il pensiero va all’indietro per trovare il sapore dimenticato, ma il cuore è felice di essere dov’è questa settimana che apre con Luna decisiva per attività e patrimonio finanziario. Potete fare grandi cose, ma pure distruggere qualcosa, la Luna non ha vie di mezzo.

Acquario

Cari Acquario, l’autunno è una maratona ma queste corse prima o poi si concluderanno, i giorni per fortuna corrono e il 17 si avvicina. Fino a venerdì grande Luna per il lavoro, affari, ma dovete iniziare a misurarvi con cose mai sperimentate.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna ultimo quarto in Vergine opposta a Nettuno e quadrata a Mercurio-Sagittario vi invitano alla prudenza. Potete liberarvi da rapporti di collaborazione che non vi servono più, nei quali vi siete cacciati da soli.

