Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, avete un animo forte, è risaputo. Oggi – però – sarete un po’ giù, calanti. Tranquilli: vi riprenderete domani. Il lavoro resta quello di sempre, ma con qualche novità in vista.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete forti, impulsivi e caparbi, siatelo anche in amore se ci tenete veramente. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete imparare a smussare un po’ il vostro carattere con i colleghi.

Gemelli

Cari Gemelli, c’è qualcosa che vi turba nel vostro rapporto con il partner, fate chiarezza quanto prima. I colleghi vi stimano, si affidano sempre di più a voi. Siate presenti e disponibili.

Cancro



Cari Cancro, in amore le cose non vanno proprio come dovrebbero: ma di chi è la colpa? Sicuri che sia solo del partner? Il lavoro procede senza remore, e gli affari cresceranno durante questo mese di settembre.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 5 settembre 2022), la fiducia va conquistata col tempo e la pazienza, non andate di fretta. Calma. Per quanto riguarda il lavoro, siete ancora carichi nonostante le batoste.

Vergine

Cari Vergine, vi aspetta una mattinata calante per i sentimenti, ma vi riprenderete sicuramente nel pomeriggio. Per disoccupati e studenti ci potrebbero essere importanti novità a breve.

Bilancia

Cari Bilancia, se non vi sentite supportati dal vostro partner, dovreste mettere le cose in chiaro. Lavoro? Qualche stimolo in più vi metterà sulla buona strada. Quella del successo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’egoismo non porta a nulla di buono, attenti alle trappole del narcisismo in amore. La vita professione non vi soddisfa troppo, forse è il momento di cambiare.

Sagittario

Cari Sagittario, la pressione sociale mette a rischio il vostro amore, gli impegni sono troppi. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede bene, soddisfazioni in vista nelle prossime settimane.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, c’è un mood positivo che andrebbe sfruttato al meglio nella giornata di oggi, 5 settembre 2022. Anche sul lavoro avete una marcia in più che non passerà inosservata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 5 settembre 2022), non c’è nulla di male ad avere dei dubbi nella sfera sentimentale… Per quanto riguarda il lavoro, previste molte soddisfazioni.

Pesci

Cari Pesci, l’amore tarda ad arrivare, ma nel frattempo siete in perfetta armonia con il mondo. Per quanto riguarda il lavoro, siete ad una svolta cruciale.