Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko prima di iniziare qualcosa di nuovo a dicembre chiedetevi cosa bisogna correggere o cambiare nel vostro mondo, un invito che vale per tutti i segni e la Luna piena in Gemelli vi farà scattare, stavolta in modo ragionato. Sarete vivaci, riuscirete ad attirare gente e ottenere le risposte che stavate cercando.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna piena in Gemelli risponde proprio alla domanda che avevate preparato da tempo e riguarda il denaro, la risposta per fortuna è positiva e già al prossimo cambio voi avrete già registrato aumenti. Mercurio torna finalmente positivo domani sera, però occhio a Venere che aumenta le spese all’improvviso, bisogna attuare miglioramenti in casa e fuori.

Gemelli

Cari Gemelli, è arrivato il giorno in cui la vostra personale Luna piena trionfa, cuore cosa desideri? Questa è una fase storicamente accertata come fatale per l’amore, datevi da fare anche voi single, avete l’aiuto di Marte appassionato che dà energia anche per vincere qualche nemico professionale.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko ogni cambio di Luna lo sentite per primi sulla vostra pelle, ma questa Luna piena nel segno che vi precede vi ricorda che la prossima nascerà in cancro, quante cose potranno cambiare in un mese. Ottimi segnali per attività e finanze, Mercurio diventa professionale, Venere in Scorpione tiene viva una bella speranza per la vita di coppia.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko anche i giovani innamorati avranno sentito la mancanza di influssi romantici, Venere è fredda e spesso scettica verso certi amori, ma tra oggi e domani vince la Luna piena che nasce in Gemelli, che governa e propizia i vostri incontri e conoscenze vecchie e nuove.

Vergine

Cari Vergine, non è la Luna giusta per prendere decisioni importanti, nasce piena in Gemelli e il primo effetto è una forte pressione sulla testa, o fastidi alle vie respiratorie. Prudenza richiesta pure per il passaggio di Mercurio in Sagittario. Oggi il pianeta è in aspetto produttivo e anche geniale con Saturno.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko oggi siete più svegli, in grado di discutere e potete anche prendere decisioni a cui stavate pensando da tempo. Come spesso accade con la Luna piena, se nasce in un segno amico, in un certo campo dell’oroscopo c’è pure un po’ di fortuna. Potrebbe capitare a voi, più in amore che nel lavoro, ma non si esclude una nuova competizione nella professione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko Mercurio ancora due giorni nel segno, oggi è in aspetto diretto con Saturno-Capricorno, ultima volta che accade, dato che Saturno lascia la posizione il 17 dicembre, il transito unisce giovani e anziani che imparano gli uni dagli altri, il successo si guadagna duramente. L’amore invece è un regalo della buona sorte.

Sagittario

Cari Sagittario, ogni tanto vi assale il senso di colpa, siete poco attenti e presenti in famiglia, anche possessivi in amore e volete il controllo su tutto, anche sui pensieri degli altri. Questa Luna piena in Gemelli vi manda in tilt fino a domani sera, quando arriva nel segno un divertente Mercurio che renderà l’atmosfera più leggera anche nel lavoro.

Capricorno

Cari Capricorno, idea fulminante da mettere in pratica ora e da tenere presente per Luna-Vergine della prossima settimana. Anche l’odierna Luna piena è positiva, nasce in Gemelli, segno della salute, lavoro. Riuscita degli affari assicurata da Saturno-Mercurio, aspetto che vi dà la soddisfazione di vedere gli altri seguirvi.

Acquario

Cari Acquario, terzo segno d’aria, elemento astrale che vi renderà protagonisti del prossimo anno, siete molto stimolati da questa Luna piena in Gemelli, che incide sul campo dell’amore e della fortuna, ma oggi Mercurio non è proprio adatto a importanti transizioni, sarà meglio dedicare tempo e attenzione alla vita di coppia, figli e amici.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko in amore apprezzate chi è maturo, onesto e sincero, un rapporto basato soltanto sull’attrazione fisica non fa per voi, ma adesso Venere e Mercurio sono in aspetto con Saturno, il rapporto assume una profondità che diventa passione sublime.

