Ariete

Cari Ariete, Mercurio positivo in tutta la settimana vi proteggerà da ogni difficoltà e favorirà in particolare i rapporti interpersonali. Per i single si prevedono presto nuovi incontri, soprattutto se siete in cerca dell’anima gemella. Colloqui proficui e stimolanti per chi vuole cambiare aria a livello lavorativo.

Toro

Cari Toro, in questo lunedì vivrete una giornata di riflessione, perché sono tanti gli aspetti da chiarire. Ci sono tante situazioni pesanti che vi opprimono e voi dovete essere bravi a farle svoltare. Ci sono parecchie insicurezze che prendono il sopravvento e vi tolgono il sonno. Cercate di risolvere al più presto.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi in questo periodo vi occupate soprattutto di affari e finanza e non riuscite a trovare con facilità il bandolo della matassa. Ultimamente infatti avete avuto troppe spese. In ogni caso in questa settimana sarete carichi e attivi. Bene il lavoro, ma concedetevi anche un po’ di tempo per voi stessi.

Cancro

Cari Cancro, il lavoro è davvero promettente, soprattutto per chi ha contatti con l’estero. Favorite collaborazioni e nuovi progetti, l’importante è osare e dimostrare a tutti il vostro valore. I giovani in particolare possono togliersi belle soddisfazione. Bene l’amore e in particolare la sfera erotica: farete scintille.

Leone

Amici del Leone, in questo periodo – molto stranamente per quello che è il vostro carattere – siete timidi e andate nascondendovi. Che fine ha fatto il re della Savana? Reagite e tornare a ruggire perché gli astri vi proteggono. Bene in particolare la sfera lavorativa. Potete superare facilmente la concorrenza.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko con queste stelle potrebbero esserci presto incontri molto proficui e interessanti, sia dal punto di vista amoroso che per quanto riguarda nuove amicizie. Ci vorrà poco ma capirete di essere felici e innamorati. Sul lavoro siete creativi e verrete invidiati da chi vi circonda.

Bilancia

Amici della Bilancia, è soprattutto la sfera sentimentale a catturare le vostre attenzioni. Alcune storie raggiungono in questo periodo il massimo del loro fulgore e della loro forza, per cui potete vivere ottime emozioni. Vi sentite come degli adolescenti con le farfalle nello stomaco, una sensazione che non provavate da tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, ci sono parecchie questioni legali ancora in bilico. Cercate di risolverle il prima possibile, anche per togliervi dei pensieri dalla testa. Favorite nuove entrate, ma evitate investimenti pericolosi che potrebbero mettere a rischio la tenuta economica della famiglia. Quanto meno consultatevi prima con chi vi circonda.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo siete carichi di passione ed eros come non mai, tanto che neppure il lavoro può fermarvi e distrarvi dalla vostra brama. Avete d’altronde una carica erotica non indifferente, per cui fate bene a dare sfoggio del vostro lato sexy e a fare conquiste. Ciò non vale ovviamente per chi è già in coppia.

Capricorno

Amici del Capricorno, gli affari vanno a gonfie vele e ciò significa che potete iniziare a progettare qualcosa di importante per il futuro, come l’acquisto di una casa. Chi è single non dovrà stancarsi troppo o buttarsi giù perché non riesce a trovare l’anima gemella. Le cose belle spesso arrivano quando uno meno se l’aspetta.

Acquario

Amici dell’Acquario, è il momento di ricaricare le pile e ritrovare l’energia perduta. Urano vi protegge e vi permette di ritrovare autostima. Ve ne serve se dovete portare avanti progetti importanti. Cercate di non scoraggiarvi, anche se non tutto va sempre come vorreste o secondo i piani. Fa parte della vita.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko in questo periodo l’indecisione la fa da padrona e voi vorreste maggiori certezze che al momento vi mancano. Sarebbe un peccato buttare tutto alle ortiche. Dovreste invece aumentare qualità e produttività. Stringete i denti se qualcosa non sta andando secondo i piani, recupererete presto.

