Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 dicembre 2020:

Ariete

Oggi avrete una piacevole visita da una persona che non vedete da molti anni. Smuoverà ricordi ed emozioni. In amore, noterete che lavostra relazione è stagnante, una cena romantica tornerebbe utile per riaccendere la passione. Prendetevi cura di voi stessi e dormite bene ogni notte, così vi sveglierete come nuovi e potrete affrontare ciò che vi viene in mente durante il giorno.

Toro

Cari Toro, oggi l’oroscopo prevede una buona giornata. Le stelle vi aiuteranno a mettervi in gioco e favoriranno i rapporti sociali. Approfittate di questa situazione per passare una giornata in compagnia di persone piacevoli.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, oggi avrete una giornata scintillante. La Luna, che si trova nel vostro segno, vi rende energici e determinati. Sfruttate questa giornata per cercare di perseguire i vostri progetti per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Cancro

Oggi vi sentirete liberati, mentalmente, da tutte le situazioni pesanti che avete dovuto affrontare negli ultimi anni. Da adesso in poi potrete iniziare a riconquistare la vostra serenità e capacità di riflettere con chiarezza.

Leone

La Luna in buon aspetto potrebbe procurarvi degli incontri simpatici. Lasciatevi alle spalle le tensioni passate e provate a concentrarvi sul futuro, perché potrebbe regalarvi piacevoli sorprese.

Vergine

Potresti accusare un po’ di stanchezza, un piccolo calo fisico. Ti converrà sfruttare questi giorni di festa per riposare di più, recuperare le energie in vista di un 2021 ricco di impegni e nuovi progetti da avviare.

Bilancia

Oggi sarà una giornata molto interessante, soprattutto sul fronte relazionale. Del resto, l‘amore ti deve un bel risarcimento. Se una storia si è conclusa nei mesi scorsi, potrai consolarti molto presto!

Scorpione

Si prospetta una giornata molto intrigante, specialmente in amore. Più di uno Scorpione potrà vivere una forte e inaspettata attrazione. Se così fosse, mollate ogni riserva e lasciatevi trascinare dalle emozioni.

Sagittario

la giornata inizierà con il piede sbagliato, ma a poco a poco la tua fortuna si stabilizzerà. Di notte sarai affascinante. In amore, ti mostri disposto a impegnarti, condividere e donarti al tuo partner. Non sei in grado di ferire nessuno.

Capricorno

Sentirai che è arrivato il tuo momento di raggiungere la felicità. Goditi queste soddisfazioni chiave che la vita ti dà.

Acquario

Devi cambiare certe usanze per garantirti il ​​successo a livello sentimentale. Non ci sarà altro modo per andare d’accordo. Non lasciare l’amore della tua vita solo perché hai un programma di lavoro molto intenso. Prenditi un momento per viverlo.

Pesci

Un anno per voi parecchio complicato sta giungendo al termine, ma si concluderà in modo decisamente positivo. L’unica cosa a cui dovete stare molto molto attenti oggi è la salute, che potrebbe giocarvi un brutto scherzo appena abbassate un attimo la guardia.

