Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, le stelle oggi – 27 settembre 2021 – vi consigliano di affrontare gli imprevisti e le tensioni senza polemiche per non crearvi troppi nemici e rischiare di passare dalla parte del torto. Organizzate una gita fuori porta o una cena con una persona a voi cara.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste dover affrontare una vecchia questione che sembrava archiviata. Non fate la parte della vittima ma analizzate il vostro comportamento e gli altri faranno lo stesso. Chiarimento da ricercare.

Gemelli

Cari Gemelli, tante idee e iniziative vi frullano per la testa. Fate attenzione però a non esagerare. Fate una bella lista e decidete le priorità, una buona organizzazione è alla base del successo. Rinchiudetevi in una spa.

Cancro



Cari Cancro, da giorni state cercando di risolvere un inghippo lavorativo, avete trovato il giusto compromesso ma l’altra parte non sembra essere ben disposta. Dato che ne va della riuscita di un vostro progetto, imponetevi poiché sapete di essere sulla strada giusta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 settembre 2021), una svolta inattesa salverà la vostra giornata. Tirerete un sospiro di sollievo. Mantenete le promesse fatte… Sempre.

Vergine

Cari Vergine, una relazione potrebbe avanzare di livello. Uno salto in avanti. Bene anche il lavoro dove potrebbero arrivare delle novità importanti.

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore molte persone potrebbero tornare da voi per chiedere aiuto e sostegno. Non negatelo. Concedetevi ma pensate anche a voi stessi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, qualcuno potrebbe continuare a farvi sentire rifiutati… Cercate di andare oltre di voltare pagina.

Sagittario

Cari Sagittario, è arrivato il momento di correre qualche rischio. Le decisioni “sicure” vanno bene fino a un certo punto, sopratutto se volete aprirvi una strada diversa, nuova.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, uno sviluppo improbabile si rivelerà essere la risposta alle vostre preghiere. Dovrete ringraziare il cielo per il salvataggio dell’ultimo minuto che ci sarà.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 settembre 2021), il prossimo mese molti nati sotto questo segno potrebbero affrontare un grande bivio. Portate la vostra obiettività in questa decisione e tutto andrà bene.

Pesci

Cari Pesci, non siete sicuri che qualcuno meriti un’altra possibilità, ma ascoltate le persone. Anche chi lo merita meno. Potreste apprendere una lezione di vita.

