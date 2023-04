Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, non fate troppo affidamento sugli altri: organizzatevi la giornata per conto vostro. Proteggete il vostro buon umore dalla negatività esterna. Occhio ai ritorni di passione con un’ex fiamma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, anche se il vostro comportamento è ineccepibile, c’è sempre qualcuno in famiglia pronto a criticare il vostro operato. Passateci sopra e concentratevi sull’attività fisica è l’amore.

Gemelli

Cari Gemelli, gli astri vi offrono tante opportunità per concretizzare alcuni progetti che avete in mente da tempo. Sull’onda dell’entusiasmo, potete ottenere dei risultati più autentici.

Cancro



Cari Cancro, ogni giorno finite per essere coinvolti in polemiche tra colleghi e familiari, faccende che richiedono grande self control. Se oggi non ne avete voglia, mettete a punto un piano per evitare le discussioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 24 aprile 2023), siete animati da bei sentimenti: la generosità la fa da padrona. Proverete un immenso piacere nell’aiutare una persona amica.

Vergine

Cari Vergine, siete molto ricettivi: i consigli degli altri vi sembrano tutti molto validi e costruttivi. Occhio però a non farvi convincere da un’idea studiata ad hoc da un rivale per ostacolarvi…

Bilancia

Cari Bilancia, oggi siete generosi e benevolenti: realizzare insieme a qualcun altro un progetto vi darà una sensazione di benessere ed orgoglio immensa. Condividetela con chi vi vuole bene da sempre.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la possibilità di un grosso guadagno potrebbe indurvi a fare una scelta molto pericolosa. Occhio a non andare contro i vostri principi o a tradire persone che hanno fiducia in voi.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle vi consigliano di tenere per voi alcuni pensieri e progetti: condivideteli col mondo solo una volta che li avete concretizzati. C’è chi proverà invidia dei vostri successi e tenterà di mettervi il bastone fra le ruote.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, alzare la voce per coprire quella di qualcun altro non è un’ottima strategia per placare le polemiche. Praticate di più l’ascolto e cercate di essere più pazienti e comprensivi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 24 aprile 2023), date spazio alla vostra parte più creativa per trovare la soluzione ad un problema. I sentimenti sono belli e sinceri.

Pesci

Cari Pesci, non permettete che delle spinose questioni lavorative vi rovinino il sonno. Ponete maggiore attenzioni ai parenti più fragili: c’è bisogno del vostro supporto.