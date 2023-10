Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, il Sole entra nel cielo dello Scorpione, portando nella vostra giornata un carico extra di sensualità ed erotismo. Ne approfitterete?

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, inizia la stagione dello Scorpione, un segno che non vi garantisce il massimo della tranquillità sentimentale. In ogni caso, se avete lavorato sul vostro equilibrio interiore, dovreste stare tranquilli.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole in Scorpione vi ricorda le vostre responsabilità, quelle che finora avevate deciso di mettere da parte. È ora di riprendere in mano la situazione.



Cancro

Cari Cancro, la stagione dello Scorpione vi apporta buone speranze, ma per oggi siete presi dalla negatività del primo quarto di Luna, fonte di malumori e stress.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 ottobre 2023), un Sole nervoso sorge all’orizzonte: è infatti iniziata la stagione dello Scorpione, segno che poco vi va a genio. Occhio agli sforzi fisici!

Vergine

Cari Vergine, il Sole nel cielo dello Scorpione mette un leggero freno alla vostra voglia di creare, ma non è un grande dramma considerate tutte le stelle che vi stanno favorendo adesso.

Bilancia

Cari Bilancia, a partire da oggi il Sole inizia a esortarvi molto nel mettere in atto alcune cose che finora avevate lasciato in pausa. È il momento di agire, lottare e conquistare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dopo Marte e Mercurio, ecco che il Sole vi viene a fare visita, dando inizio alla stagione del vostro compleanno. Con un cielo come il vostro, avete forza e coraggio da vendere!

Sagittario

Cari Sagittario, con la stagione dello Scorpione ha per voi inizio un periodo difficile da gestire, ma ce la potete fare. Fate affidamento sulle persone a voi più vicine.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, grazie al Sole e a Mercurio in Scorpione, ora siete finalmente liberi da alcuni influssi negativi che vi impedivano di affrontare con coraggio i vostri demoni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 ottobre 2023), inizia la parte di ottobre più faticosa: il Sole in Scorpione è infatti fonte di influenze pesanti, che possono compromettere là vostre solite rese.

Pesci

Cari Pesci, la stagione dello Scoprire stimola ulteriormente la vostra parte coraggiosa: riuscirete ad affrontare a testa alta questioni che vi spaventano.