Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata piena di energia e voglia di far bene. Avete ricaricato le pile dopo un periodo complesso, ora siete pronti per spiccare il volo e dimostrare a tutti le vostre qualità. Canalizzate le vostre energie verso progetti sicuri e concreti. Inutile perdersi in chiacchiere. Pensate al futuro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questa giornata siete parecchio agitati. Un malumore che rischia di essere contagioso. Cercate invece di tenere fuori chi vi sta attorno. Merita di vivere in serenità. La situazione migliora in serata, se avete esagerato, rimediate facendo una sorpresa al partner.

Gemelli

Cari Gemelli, avete energia da vendere e tanta vitalità. Sembra proprio che le stelle siano totalmente dalla vostra parte oggi. Sul lavoro sarete molto creativi e avete un bell’intuito. Portate avanti le vostre idee, difendendole anche da chi farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

Cancro



Cari Cancro, venite da un periodo davvero complesso, ma ora è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e risalire la china. Avete tanto da recuperare, ma concedetevi anche un po’ di relax per recuperare energie positive. Ultimamente l’amore è stato trascurato, trascorrete del tempo con il partner.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 maggio 2022), Mercurio porta con sé effetti negativi che non sarà facile estirpare. Voi cercate di andare dritti per la vostra strada e non pensateci. Mettete in conto ritardi e incomprensioni. Attenti a ciò che dite, potreste pentirvene.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio in buon aspetto darà i suoi frutti, soprattutto in ambito lavorativo. Potete ottenere grandi cose e togliervi belle soddisfazioni. Sta a voi dimostrare di che pasta siete fatti. Le relazioni interpersonali ne beneficeranno. Avete bisogno di riportare serenità nella vita privata.

Bilancia

Cari Bilancia, questo transito di Mercurio per voi non è nefasto. Gli affari procedono bene e anche sul lavoro vi state togliendo belle soddisfazioni. Andate avanti così, con fiducia ed entusiasmo. Favoriti nuovi contatti, in particolare con l’estero. Potete chiudere accordi proficui.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio porta con sé qualche apprensione. Non tutto sta andando secondo i piani. Nulla di preoccupante comunque, avete imboccato la giusta strada e ora potete procedere con entusiasmo. Mantenete la calma di fronte a qualche piccola difficoltà.

Sagittario

Cari Sagittario, Mercurio non è certo in posizione negativa, e infatti molte cose stanno migliorando sensibilmente, a cominciare dal lavoro. Andate dritti per la vostra strada e dimostrate a tutti di che pasta siete fatti. Finalmente arrivano molte delle risposte che stavate aspettando. Favoriti anche i rapporti interpersonali.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questo transito di Mercurio favorisce alla grande i sentimenti. Venere sarà presto a vostro favore e vi permetterà di togliervi grandi soddisfazioni. Le coppie in crisi ritroveranno l’amore e anche la passione sotto le coperte.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 maggio 2022), siate più prudenti nei rapporti interpersonali, Mercurio potrebbe causare qualche intralcio. Fate attenzione alle parole, a volte rischiate di dire qualcosa di troppo e poi finite per pentirvene.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio è positivo e questo è già un grande punto di partenza. Riuscirete a risolvere qualche problema di lunga data, in particolare a livello familiare. Ci sono state delle discussioni non da poco, ma adesso è tornato il sereno. Risalite la china.