Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi – solstizio d’inverno – inizierà la stagione del Capricorno e anche Mercurio si affiancherà al Sole. Ma voi, che avete superato tre anni di Saturno opposto, non vi farete di certo intimorire da qualche ostacolo astrale…

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 21 dicembre 2020 – per voi si preannuncia una giornata promettente. Dalle prossime ore potrete contare sulla forza del Sole e di Mercurio, oltre naturalmente a una Venere più disponibile nei vostri confronti e più sensuale.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi il Sole seguirà Mercurio, il vostro pianeta guida, e migliorerà la vostra giornata. D’ora in avanti ritroverete maggiore forza, ottimismo, voglia di mettervi in gioco e rapporti interpersonali più efficaci.

Cancro

Cari Cancro, oggi con il solstizio d’inverno Mercurio e il Sole saranno nel segno del Capricorno, una posizione più critica. Non disperate: potrete sfruttare le prossime giornate per riposare e ricaricare le batterie in vista del prossimo anno.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, nella giornata di oggi – 21 dicembre 2020 – dovrete essere prudenti. In amore per i single sarete particolarmente agitati e suscettibili. Per quanto riguarda il lavoro, non fatevi prendere dal nervosismo.

Vergine

Cari Vergine, nella giornata di oggi – 21 dicembre 2020 – ci saranno delle novità importanti. In amore per i single qualcuno vi sorprenderà. Per quanto riguarda il lavoro, vivrete un miglioramento notevole.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko, oggi approfittate della giornata per rigenerarvi. In amore cercate di liberare la mente. Capitolo lavoro: avete attraversato un periodo veramente faticoso. Ora il riscatto.

Scorpione

Cari Scorpione, la giornata di oggi – lunedì 21 dicembre 2020 – sarà positiva per voi. In amore cercate di conoscere qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro, questo inizio settimana sarà meno faticoso del solito.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di oggi sarà particolarmente stimolante per voi. Se siete fidanzati o sposati ci potrebbe essere del nervosismo, cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, siete pronti ad iniziare al meglio una nuova settimana.

Capricorno

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi – 21 dicembre – noterete un miglioramento. In amore per i single è un buon momento per conoscere qualcuno. Per le coppie il rapporto con il vostro partner non è mai stato così buono. Sul lavoro riuscirete a trascorrere una giornata serena.

Acquario

Cari Acquario, oggi dovrete essere molto cauti. Non è il momento di incontrare persone nuove. E con il partner… Meglio calmarsi un po’. Per quanto riguarda il lavoro, potreste provare qualche piccolo momento di disagio, ma passerà.

Pesci

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata molto piacevole. Passerete dei bei momenti con il vostro partner o chissà, con una nuova fiamma… Per quanto riguarda il lavoro, sarete pieni di voglia di fare, di costruire.

