Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana parte al meglio con tante novità soprattutto sul piano professionale. Potete togliervi grandi soddisfazioni e dimostrare a tutti il vostro valore. Se ci sono nuove opportunità, non abbiate paura di coglierle al volo, valutando prima pro e contro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se ci sono stati dei pensieri negativi, potete presto toglierveli dalla testa e ripartire. Non avete proprio motivo di abbattervi o essere pessimisti. In amore dovete seguire di più il vostro istinto, soprattutto se avete avviato una nuova relazione da poco.

Gemelli

Cari Gemelli, questa Luna piena vi rende nervosi e stressati. Ci vuole davvero poco prima che possiate rispondere, anche male, a chi vi circonda. Una situazione di malessere dettata soprattutto dal fatto che il rientro dalle ferie e la fine dell’estate è stata più traumatica del solito. Evitate di scaricare lo stress sul partner.

Cancro



Cari Cancro, giornate all’insegna del romanticismo e della fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Avete bisogno di coronare il vostro amore e le vostre speranze. Al tempo stesso non siate frettolosi. Al momento giusto potrete togliervi tutte le soddisfazioni del caso. Godetevi il presente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 settembre 2021), siete decisi e determinati come non mai. Nulla può scalfirvi o allontanarvi dai vostri obiettivi. I colleghi e i superiori non potranno non apprezzare. Favoriti gli investimenti purché mirati. Non spendete oltre le vostre possibilità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, anche se siamo solo a lunedì, siete stanchi e avreste proprio bisogno di un po’ di riposo. Lo stress si fa sentire e avete la sensazione di non esservi tolti tutte le soddisfazioni che meritate. Ricaricate le pile, magari facendo qualche attività ad hoc. Prendetevi cura della vostra salute.

Bilancia

Cari Bilancia, l’inizio della nuova settimana deve provocare un profondo cambiamento in voi e nelle vostre abitudini. In particolare è il momento di iniziare la dieta, non tanto per un fattore estetico, ma per la vostra salute. Fra qualche giorno troverete la giusta motivazione.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, si prevede una Luna piena davvero favorevole, che porterà tanta passione e amore. Uscite allo scoperto e non abbiate paura di dimostrare i vostri sentimenti, soprattutto se c’è una persona che vi piace. Osate e non abbiate timore di prendere decisioni importanti.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro cuore va a mille perché avete tanti impegni e poco tempo per realizzarli. Sia in famiglia che sul lavoro avete tanto da fare, ma non fatevi prendere dalla fretta. Se necessario, chiedete senza vergognarvi collaborazione al partner.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, si prevede una giornata tranquilla, senza tanti alti e bassi. Potete programmare i vostri impegni e realizzarli il prima possibile. Per fortuna i vostri cari vi sostengono e potete togliervi grosse soddisfazioni. Non dimenticatevi di dire grazie a chi se lo merita.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 settembre 2021), con questa Luna piena potete ottenere grandi cose e togliervi splendide soddisfazioni. In particolare sul lavoro dimostrate a tutti il vostro valore. Vi possono essere affidati preziosi incarichi. Non dimenticate di passare il giusto tempo con il partner.

Pesci

Cari Pesci, nella giornata di oggi avrete una seduzione fuori dal comune. Chi vi circonda non potrà non apprezzare il vostro fascino e la carica erotica che emanate. Presto potreste togliervi grandi sorprese in ambito sentimentale. Non fatevi trovare impreparati.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA