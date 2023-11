Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, sarà un giorno stabile, non sono previste grandi novità. Tuttavia, qualcuno potrebbe ritrovarsi a fare i conti con qualche problemino fisico che passerà nei prossimi giorni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovrete affrontare uscite impreviste che porteranno via parecchi soldi, intaccando i risparmi. Non preoccupatevi, dal nuovo anno sono previste novità positive sul lavoro che risaneranno la situazione.

Gemelli

Cari Gemelli, incontri favorevoli. L’arrivo di una nuova persona potrebbe essere finalmente quello giusto e tanto atteso. Vivete giorno per giorno e lasciate che le cose vengano da sé.



Cancro

Cari Cancro, fate attenzione a non eccedere con le spese. Buoni gli incontri con Pesci e Bilancia, occhio invece agli Acquario, sempre pronti a punzecchiarvi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 novembre 2023), vivete un momento magico, dove tutto sembra andare a gonfie vele. Bene sul lavoro, in amore e in famiglia. Godetevi questo momento di stabilità e fatene tesoro.

Vergine

Cari Vergine, momenti di sconforto, fortunatamente soltanto transitori. La vostra riservatezza spesso vi spinge a non parlare e ogni tanto sentite la necessità di vivere la vostra intimità al riparo dagli altri.

Bilancia

Cari Bilancia, potranno uscire parecchi soldi per problemi imprevisti. Bene in amore e benissimo sul lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le coppie che stanno insieme da molto potrebbero aver voglia di nuovi progetti, come la convivenza o il matrimonio. Se avete questo desiderio, oggi è il momento giusto per parlarne con la vostra metà.

Sagittario

Cari Sagittario, fase a correnti alterne, tra giorni sì e altri decisamente no. Il vostro carattere razionale vi permetterà di far fronte a tutte le situazioni uscendone vittoriosi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sarà caratterizzata dall’affetto della famiglia. Sentirete il bisogno di rifugiarvi tra le braccia delle persone care per superare i momenti negativi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 novembre 2023), dovrete affrontare parecchio stress che arriva soprattutto dal lavoro. Siete forti e determinati, ce la farete.

Pesci

Cari Pesci, giornata insolita, con imprevisti che dapprima sembreranno fastidiosi per poi rivelarsi invece assolutamente piacevoli. Lasciatevi guidare dall’istinto e difficilmente sbaglierete.