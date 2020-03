Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, partite bene questa settimana con la protezione di Venere, il tempo dell’amore cede il posto alla creatività, date importanza al vostro talento e non sprecatelo. Dal 20 il Sole entra nel vostro segno e avvia la bella stagione.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di Branko di quest’oggi denota il vostro innato altruismo che si sposa con un grande senso di disciplina, avete voglia di raggiungere tanti obiettivi e, grazie alla complicità di Venere, sarete in grado di segnare qualche punto anche nella porta del cuore. La passione è dalla vostra parte, approfittate delle stelle positive per consolidare i rapporti d’amore.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prime tre settimane di questo marzo non avrete voglia di combinare granché, rimanderete a lungo gli impegni e le scadenze, non vi sentite abbastanza motivati, ma vedrete che presto arriverà un’importante novità.

Cancro

Cari Cancro, l’influsso dei pianeti importanti frena le vostre decisioni, potreste lasciare un’attività che vi sta molto a cuore oppure scendere a compromessi e accettare un lavoro per necessità. Per fortuna, le cose cambieranno dalla metà del mese, ripresa economica ma anche mentale.

Leone

Cari Leone, niente può scalfire la vostra natura da guerrieri, avete molta fiducia in voi stessi e la stella dell’amore vi protegge, non accuserete mai la solitudine in questo periodo fortunato. L’armonia dal 6 purtroppo s’interrompe, a causa di una gelosia mal gestita o a causa di qualche parola non detta. Secondo Branko, è importante fare chiarezza prima che sia troppo tardi. Vergine Cari Vergine, salvo qualche inceppo sentimentale, questo per voi sarà un periodo molto fortunato, non abbiate paura di mettere le carte in tavola, ne va del vostro futuro. Affrontate con serenità le decisioni da prendere. La Luna piena arriverà il 9 e vi aiuterà a fare chiarezza mentale.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Branko nota una forte pressione da parte dei pianeti più importanti, ciò significa che saliranno a galla gli aspetti positivi e negativi dei vostri affetti, la famiglia potrebbe creare qualche problema, ma avete tutto il diritto e il dovere di pensare a voi stessi. Non lasciatevi trascinare dai problemi altrui, il ruolo di mediatori non vi tocca.

Scorpione

Cari Scorpione, marzo è il mese ideale per chiudere le questioni in sospeso, avete portato avanti troppe faccende che necessitavano una chiusura ormai da tempo, godetevi il senso di beatitudine dopo questo punto. L’ambiente in cui vi trovate offre tante occasioni per migliorarvi professionalmente.

Sagittario

Cari Sagittario, marzo vi mette al centro di tante novità. Secondo Branko avete voglia d’innamorarvi di nuovo o di rinvigorire il vostro rapporto. Ma la salute viene prima di tutto, non sottovalutate i piccoli segnali, potrebbe essere soltanto l’inizio nelle notti di Luna piena. Programmate e non stressatevi.

Capricorno

Cari Capricorno, marzo porta con sé una ricca dose di nostalgia, il Sole in Ariete è troppo forte e inaugura una primavera di fiori pronti a sbocciare. La stagione dell’amore porta con sé tanti nuovi stati d’animo per i quali forse non siete ancora pronti, quest’anno sarà tutto diverso, a partire dalle stelle dello zodiaco in gara per favorire il vostro successo.

Acquario

Cari Acquario, l’equinozio di primavera vede la Luna nel vostro segno incrociare il Sole incandescente, ne risentirà soprattutto la comunicazione. In genere vi divertite a scambiare opinioni con gli altri, soprattutto nel campo professionale, ma non vi piace che qualcuno possa mettere in dubbio ciò che dite.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Branko è importante coltivare le relazioni professionali, non dovete pensare al lavoro come una gabbia, piuttosto come una terra d’opportunità anche sociali, soprattutto se accusate molto la solitudine. Le emozioni saltano al primo posto nella tabella delle priorità.

