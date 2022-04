Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, in questo lunedì di Pasquetta se vorrete riuscirete a risolvere questioni lavorative sospese. Avanzate richieste e potreste ottenere ottime risposte. Buone chance anche per i rapporti con familiari. Recuperate se ci sono stati litigi e discussioni. Ariete avete tanta voglia di cambiare, ma dovrete essere pazienti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è proprio il vostro momento. Approfittatene e sfruttatelo al meglio. Il Sole insieme a Mercurio si sposta nel tuo segno portando gioia e amore. Preparatevi ad accogliere questa splendida stagione di rinascita per voi.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi dice che gli astri brillano per voi. Preparatevi a vivere una grande Pasquetta, in compagnia di amici e parenti. Per chi è solo, questo periodo è elettrizzante ma anche le coppie si riscoprono innamorate. Recuperate la passione che ultimamente era un po’ finita nel dimenticatoio.

Cancro



Cari Cancro, la vostra pazienza sarà ricompensata. Ultimamente ne state avendo proprio tanta! In arrivo nuove conoscenze e nuovi amici in tanti nuovi contesti della tua vita. Chi è single potrebbe decidere di accontentarsi di avventure di una notte. Buon divertimento!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 aprile 2022), quella di oggi non sarà una giornata facile. Rischiate di rovinare rapporti importanti. Le liti sono dietro l’angolo, non temete mantenete la calma e fate sport o una bella passeggiata per sfogarvi. Ne beneficerà il corpo e lo spirito.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo in questa Pasquetta vi vede come uno dei segni più fortunati. Buoni i rapporti con la famiglia, ritroverete affetto e tranquillità. Al partner, invece, chiedete scusa e fate l’amore. Vi farà bene. Se avete sbagliato infatti è giusto ammettere i propri errori.

Bilancia

Cari Bilancia, è una buona giornata! Oggi sono favorite le collaborazioni e vi sentite in forma. Belle emozioni in vista! Potrete recuperare un rapporto difficile o che ultimamente ha vissuto momenti di forte crisi. Rischiate di commettere errori e poi pentirvene.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il lato irrequieto del vostro carattere sarà accentuato, ma l’aspetto positivo è che riuscirete a combattere. Quello negativo è che la vostra aggressività prenderà il sopravvento. Rischiate quindi di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca.

Sagittario

Cari Sagittario, pesa la sfera pratica. Siete dei sognatori ma avreste bisogno di essere concreti e pensare anche alle cose materiali. Altrimenti gli altri vi passeranno avanti. Se cercate un nuovo lavoro, potrebbe presentarsi un’occasione, ma dovrete essere veloci a coglierla. Carpe diem.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi, lunedì di Pasquetta 2022, sarete amati e questo vi rende felici. Questo dovrebbe bastarvi ma non sempre è così. Non riuscite infatti a gioire di ciò che avete, come l’amore del partner e delle persone più care, dalla famiglia agli amici. Anche il lavoro tutto sommato non va così male.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 aprile 2022), se state lavorando troppo e siete stanchi ascoltatevi e ammette a voi stessi che avete bisogno di una pausa. Nessuno è fatto di ferro e questi giorni di festa dovrebbero servire a ricaricare le pile. Il tuo eros è appagante! Trascorrete notti di fuoco sotto le coperte.

Pesci

Cari Pesci, oggi, lunedì di Pasquetta, sarete particolarmente sognatori e attivi. Avete tanti progetti e voglia di fare bene. Le storie d’amore che vanno avanti da tempo troveranno nuovo slancio. Può essere il momento di fare passi importanti in avanti, come un matrimonio o un figlio.