Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, per voi sono in arrivo grandi novità in amore, il vostro cuore è pronto per iniziare una nuova relazione. Non abbiate paura di agire (tenendo i piedi per terra), sia nei sentimenti sia soprattutto sul lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potete godere finalmente di stelle favorevoli e che vi infondono sicurezza. Buon momento in ambito sentimentale, fatevi trascinare dalla passione!

Gemelli

Cari Gemelli, nuove opportunità in arrivo per voi, non abbiate paura di intraprendere percorsi differenti. Ciò però non significa che dobbiate accettare tutto ciò che vi capita senza problemi…



Cancro

Cari Cancro, nel corso di queste ore siete insofferenti sul lavoro perché dovete convivere con persone che non sopportate, proprio ora che avreste bisogno di pace e tranquillità…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 ottobre 2023), avete le idee un po’ confuse, soprattutto perché il lavoro non sta andando come speravate e non vedete sviluppi granché positivi. L’equilibrio interiore e lo spirito di avventura stanno battagliando dentro di voi.

Vergine

Cari Vergine, l’energia è alle stelle nonostante il periodo “tempestoso”, non sprecatela in attività futili e trovate l’equilibrio giusto tra l’attività e il riposo visto che non potete andare sempre a cento all’ora!

Bilancia

Cari Bilancia, siete affascinanti e coinvolgenti, gli altri amano starvi accanto e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio non solo per le emozioni…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la determinazione non vi manca, così come il supporto delle energie, ma state attenti alla salute!

Sagittario

Cari Sagittario, nonostante possiate vivere momenti difficili siete più forti di quanto possiate immaginare. In amore le cose sembrano un po’ incerte ma non perdete la speranza. Coraggio!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, c’è un po’ di instabilità lavorativa ma anche chiari segnali di miglioramento, resistete ancora un po’ e tenete alta la guardia per non farvi atterrare. Bene l’amore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 ottobre 2023), nel corso di queste ore potete contare su una grande energia ma state vivendo un periodo di alti e bassi con possibili difficoltà in amore, non fatevi abbattere dalle crisi.

Pesci

Cari Pesci, nemmeno per voi questo è un periodo brillante dal punto di vista economico, cercate di fare ordinaria amministrazione e gestire le cose con cautela.