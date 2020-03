Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 marzo 2020:

Ariete

La mente mostra anche forza grazie a Mercurio, ma il tuo aspetto con Venere diventa elegante. Ricordando che il miglior equilibrio è sul bordo, vai lontano, usando l’energia di un amorevole Marte.

Toro

Perdi la testa, maledizione. Questo è l’effetto quadrato di Marte: ti fa perdere il senso delle cose e delle dimensioni. Il pianeta è in uno stato tale che si può credere che sia capace di quasi tutto.

Gemelli

Come spieghi che l’esistenza è un segreto sperimentato e che non ci sono problemi da risolvere? Ricevi il tipo di stelle che capisci e controlli. È meglio accettare il cambiamento, anche se non è chiaro.

Cancro

Marte si sta muovendo e ti mostra che puoi fermare le parole improvvisative e che i gesti sono pieni di bontà. Il dialogo si complica, dubbi e incomprensioni si disperdono, infrangono le frasi e tendono a sovrapporsi.

Leone

Venere sa che è la valigia ideale per qualsiasi viaggio. Il pianeta aggiunge sete di conoscenza e manda le tue idee a nuove dimensioni e persone che non conosci. Puoi persino superare il blocco di Urano.

Vergine

Avere un’ossessione può essere utile, quindi distrarre la tua attenzione. Venere, ad esempio, continuerà a vedere la bellezza e l’intelligenza in ogni angolo del tuo piccolo paradiso. Se Plutone crea un’assurdità che ti impedisce di fare affidamento su di te, non ignorarlo.

Bilancia

Tu odi la perfezione perché è nemica del tuo senso estetico. Hai bisogno di molto equilibrio. Ma è tempo di fare uno sforzo, e talvolta scappa da una delle odiose passioni: agire sempre in modo alternativo.

Scorpione

Il tuo segno si nutre di una sostanza sconosciuta e indefinita di Plutone e aggiunge una sorta di dipendenza al veleno delicato. Pertanto, la luna nuova non sarà mai completamente sensibile allo Scorpione.

Sagittario

Capricorno

Questa volta, diventerà un modo semplice rifiutare la chiarezza, per far sì che le persone pensino cose pazze. Il motivo è Plutone, un pianeta che paralizza ogni speranza di trasparenza, rendendo ogni risposta inutile.

Acquario

Marte ti costringe a seguire tutto con eccitazione e confusione, impedendo a tutto di inquinarlo e rendendo caotica ogni mossa. Ma apprezzerai immediatamente la bellezza e il conforto di tutto ciò che è dentro di te, e talvolta ignorerai la verità.

Pesci

Ciò che non sappiamo è sempre una buona incertezza, ma quando Plutone ci si mette, è molto difficile fidarsi. Ci sarà un’improvvisa fuga dagli attacchi di insicurezza che sono noti per essere catastrofici per le donne dei Pesci.

