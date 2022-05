Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi, lunedì 16 maggio 2022, procede a rallentatore, complice un po’ di stress sul lavoro. Cercate di farvi scivolare le cose addosso. Siate superiori.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete forti, la giornata partirà bene, preludio di belle soddisfazioni in arrivo! Se vi interessa veramente una persona fatevi avanti. Coraggio!

Gemelli

Cari Gemelli, in queste ore siete un pochino demotivati, forse quella ricompensa che tanto desiderate ancora non è arrivata. Non temete, spesso le cose si volgeranno a vostro favore!

Cari Cancro, nelle prossime ore potreste avere qualche piccola discussione sul lavoro, non alimentate inutili polemiche e prima di rispondere contate sempre fino a 10. Mordetevi la lingua se necessario.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 maggio 2022), potreste fare un prezioso incontro professionale, il periodo è propizio per le nuove collaborazioni. Guardatevi intorno e tenete gli occhi ben aperti.

Vergine

Cari Vergine, non lasciate che qualche pensiero di troppo mini la vostra serenità. Il periodo è favorevole, sta a voi guardare il bicchiere mezzo pieno.

Bilancia

Cari Bilancia, sul lavoro in questo periodo avete come la sensazione di non essere ascoltati, desiderereste avere maggior voce in capitolo sulle questioni che contano. Trovate il modo per farvi valere!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna è favorevole e questo vi porrà in una luce diversa non solo sul lavoro ma anche nei rapporti con gli altri. Molto interessanti le nuove conoscenze.

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di non alimentare polemiche nelle prossime ore… Sarà bene valutare attentamente tutte le questioni e non agire in modo frettoloso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il lavoro ultimamente vi assorbe ma le soddisfazioni non mancano di certo. Essenziale circondarsi di validi collaboratori. Persone fidate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 maggio 2022), siete forti e avete una grande voglia di fare, favoriti i viaggi e gli spostamenti. Belle emozioni in arrivo!

Pesci

Cari Pesci, i sentimenti vanno, come si dice, a gonfie vele e anche sul lavoro il vostro impegno viene riconosciuto da tanti. Cosa volere di più in questo momento?