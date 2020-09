Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko nella mente e nel cuore è ancora estate per voi, soprattutto oggi con la Luna congiunta a Venere in Leone e Marte nel segno che rappresentano un punto d’arrivo per le storie recenti e rendono intense anche le storie a lungo termine, scoppia la passione. Tutto l’autunno sarà dominato dalla passione.

Toro

Cari Toro, prestate attenzione alla Luna nuova questa settimana che nasce nel segno della fortuna, Vergine, dal 16 in poi, la partenza va fatta con prudenza, guardate bene questa Luna e Venere in Leone che sono poco indicate per il benessere fisico, sforzatevi di dare il calcio d’inizio a nuove imprese ambiziose. Sole e Plutone, trigono, danno ai segni di terra l’occasione di stravolgere il presente.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Branko le attività di gruppo sono il vostro punto di forza, ma è in arrivo una Luna nuova molto severa in Vergine e quindi aumentano le tensioni anche nel mondo del lavoro, dove le collaborazioni sono diventate indispensabili. Non sprecate un Mercurio così ricco con scatti d’ira e scenate. La Luna in Leone oggi e domani è ottima per discussioni, Venere e Marte ricordano a chi è solo che ogni giorno può essere quello giusto.

Cancro

Cari Cancro, i grandi pianeti in aspetto contrastante sono in moto retrogrado, attenzione quest’oggi con il lavoro, siate prudenti e diplomatici, quella che arriva è una settimana ancora estiva anche se vi sembra di essere già piombati in autunno con tutti questi progetti da portare a termine. Organizzatevi bene entro il 18, quando la Luna sarà negativa e torna buona domenica.

Leone

Cari Leone, la Luna congiunta a Venere nel segno apre un’altra settimana che vi vede come il segno meglio illuminato insieme a Vergine, ci saranno ottime possibilità di riuscita, nel lavoro la Luna nuova del 16 vi darà una spinta invidiabile che poi avrà il suo effetto anche sulla sfera sentimentale, al via la passione nel weekend.

Vergine

Cari Vergine, questa è la vostra settimana secondo Branko, non solo perché è l’ultima con il Sole nel segno ma perché vi riserva qualche transito eccezionale per una rinascita in grande stila, prima di finire questa giornata Plutone-Capricorno in trigono con il Sole vi aiuteranno con le trasformazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, la vendemmia dell’amore è vicina secondo Branko, immediata sarà la possibilità di una nuova semina in famiglia e anche nel lavoro, questo sarà un lunedì piacevole per l’amore, ma non mancheranno contrasti con Marte opposto. La Luna apre una settimana che sa di fresco.

Scorpione

Cari Scorpione, avete perso troppo tempo finora, è il caso di recuperare, in settimana la Luna nuova in Vergine stimola la vostra professionalità e vi darà l’opportunità di cavalcare un momento di gloria, ciò che vi colpisce di più però è il trigono Sole-Plutone molto positivo. Plutone è pianeta guida che sentirete come la voce del padre che rimprovera il figlio e lo spinge verso la strada giusta.

Sagittario

Cari Sagittario, arriva una grande fortuna per voi, che in genere siete guidati dal pianeta della fortuna per eccellenza, Giove, che si aspetta sempre il massimo da voi. Non potete lamentarvi quest’oggi secondo Branko, la Luna in Leone con Mercurio che accende il fuoco creativo vi spinge verso nuovi incontri, sociali e professionali.

Capricorno

Cari Capricorno, parla Plutone quest’oggi. Secondo l’oroscopo di Branko, la sua forza rigeneratrice si sente oggi più che mai e voi siete pronti per una nuova avventura in qualsiasi campo. L’odierno trigono con Sole-Vergine pure nei prossimi giorni è unico per il 2020.

Acquario

Cari Acquario, questa Luna congiunta a Venere in Leone sembra un film d’amore o di gelosia, Urano provocato va fuori di testa, cercate di calmarvi subito dalla mattina. Ci saranno diversi contrattempi quest’oggi, discussioni per strada e in casa, ma questo nervosismo non è distruttivo, siete alle prese con troppi progetti.

Pesci

Cari Pesci, insieme a Gemelli e Sagittario sarete toccati da questa Luna nuova di settembre in Vergine tra il 16 e il 17. C’è una sorta di apprensione in questo momento e si vede così come si nota una mossa astuta di Plutone per i vostri interessi, la forza di un’idea e talento.

