Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale è il caso di non tirare troppo la corda. Se qualcuno non la pensa come voi, meglio lasciar perdere e guardare avanti. Cercate di mantenere la calma e trovare un punto d’incontro. Una bella passeggiata vi schiarirà le idee.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete bisogno di prendervi dei rischi e spingere il piede sull’acceleratore. Non trascurate la dieta e un po’ di sano riposo. Nessuno è fatto di ferro. Dovete un po’ rivedere lo stile di vita, se non volete che il vostro corpo prima o poi vi presenti il conto.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo periodo siete più ottimisti come non vi capitava da tempo. Amate il vostro lavoro e soprattutto vi piace agire di squadra, soprattutto quando il comando spetta a voi. Attenti perché siete stanchi. Fate tutto con più calma e ricaricate le pile, altrimenti rischiate di arrivare troppo scarichi nei momenti importanti.

Cancro



Cari Cancro, concentratevi sulle cose davvero importanti per voi. Dovete darvi delle priorità, se non volete rimanere sopraffatti dalle cose da fare e dai tanti impegni. Non potete pensare di fare tutto bene. Prendete le cose per come vengono, senza sperare che sia tutto programmato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 febbraio 2022), dovete dosare un po’ le vostre energie se non volete trovarvi in difficoltà. Avete tante cose da fare e responsabilità, per cui dovete darvi delle priorità. Meglio fare poche cose ma bene. È importante saper star bene con le persone che vi circondano.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo siete particolarmente aperti al dialogo con gli altri, vogliosi di aiutare il prossimo e di far star bene chi ha bisogno. Una parola di conforto aiuterà chi ha dei problemi. La fortuna e l’energia non vi mancano di certo. Ma forse una pausa da tutti i vostri impegni non potrà che farvi bene.

Bilancia

Cari Bilancia, siete pronti a cambiare notevolmente la vostra vita, e se necessario ripartire da zero. Attenzione a qualche piccolo acciacco di salute, non trascuratelo e se necessario rivolgetevi al vostro medico di fiducia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete fare uno sforzo e cercare di rilassarvi, se volete stare davvero bene con gli altri. Ultimamente infatti siete un pugno di nervi, e ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza. Apritevi con le persone di cui potete fidarvi. Il morale è alle stelle, niente e nessuno può abbattervi.

Sagittario

Cari Sagittario, siete particolarmente creativi, e in questo modo riuscirete a risolvere i problemi più spinosi. Seguite con fiducia il vostro istinto e vedrete che non rimarrete delusi. Andate dritti per la vostra strada, senza preoccuparvi del giudizio degli altri. Non sbaglierete.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete particolarmente determinati ed entusiasti. State seguendo le priorità che vi siete dati e combattete ogni mattina per realizzarli. D’altronde siete teste dure, e allora nessun obiettivo vi è precluso. La stanchezza inizia a farsi sentire, cercate di sfuggire dalla solita routine.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 febbraio 2022), state lavorando a nuovi progetti e correte dritti verso gli obiettivi che vi siete preposti. Niente e nessuno può fermarvi. Non tirate troppo la corda, avete bisogno anche voi di riposare. Dormite di più.

Pesci

Cari Pesci, state realizzando i vostri obiettivi, con energia e determinazione, andando dritti per la vostra strada. Non è una cosa di poco conto. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e dosare le vostre energie. Ultimamente state spingendo troppo sull’acceleratore. Non esagerate.