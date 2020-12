Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, nella giornata di oggi dovrete essere particolarmente attenti e accorti se non volete litigare con il mondo intero. Questo lunedì parte infatti con il piede sbagliato e le stelle predicano prudenza. Questo vale sia nel lavoro che in amore. Siete particolarmente irrequieti e non manca anche qualche malessere fisico.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata molto positiva dal punto di vista delle finanze. Un’entrata inaspettata potrebbe farvi tornare il sorriso. Sta a voi cercare di non scialacquare quanto guadagnato. Giornata adatta se volete ricevere un prestito. Se ci sono problemi di qualsiasi natura, non vergognatevi a chiedere il consiglio e il sostegno di una persona fidata.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi è una di quelle giornate nelle quali dovrete fare parecchia attenzione. La Luna cambia aspetto e questo non deve farvi trovare impreparati. Siate prudenti e contate a dieci prima di aprir bocca se non volete dire qualcosa di spiacevole: questo vale sia in amore che nei rapporti di lavoro.

Cancro

Cari Cancro, una giornata nella quale fare parecchia attenzione, perché la Luna Nuova porterà un forte squilibrio interiore, che sarà evidente in tutto ciò che fate. Trasformate questa situazione in vostro favore per portare avanti i vostri progetti con entusiasmo: si apriranno ottime prospettive lavorative.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi 14 dicembre, se vi siete trovati o state vivendo un momento di difficoltà, la vostra forza interiore e la tenacia di cui disponete saranno le armi per uscirne fuori. Sul lavoro inutile perdere tempo in progetti che non vi appassionano e non volete fare. Avete una grande forza seduttiva che vi aiuterà se siete single e in cerca d’amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi non dovete avere fretta se avete progetti importanti che volete realizzare. Ci vuole infatti tempo affinché qualcosa di speciale si concretizzi. Sul fronte lavorativo vi verrà chiesto di schierarvi se ci sono stati litigi tra i colleghi. Se avete un ruolo di responsabilità, dovrete prendere decisioni delicate.

Bilancia

Cari Bilancia, se vivete una storia lunga, può essere il momento di fare un passo in avanti importante come il matrimonio o una convivenza. Dovete però prima capire se la persona che avete al fianco è davvero quella giusta. Spesso sono le piccole decisioni quotidiane che fanno la differenza, per cui prestateci la giusta attenzione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko dovete prendere una decisione importante dal punto di vista sentimentale: siete alla ricerca dell’amore vero o vi accontentate di avventure di una notte? Tutto lecito, ma siate coerenti. Non trascurate la salute, potreste avere qualche leggero acciacco da curare prima che si trasformi in qualcosa di serio.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi prevede cambiamenti importanti per il vostro segno, non fatevi trovare impreparati. In amore le coppie di lunga data possono organizzare qualcosa di speciale con il partner: magari, per quando sarà possibile, un bel viaggetto insieme. Sul lavoro sarà il momento di una svolta significativa.

Capricorno

Cari Capricorno, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Branko dovrete rilassarvi se non volete litigare inutilmente. Avete tanti pensieri per la testa e impegni da realizzare, ma tutto andrà per il meglio se saprete organizzarvi. Liberate la mente da tutti i problemi. Se avete una relazione stabile e forte, trascorrete più tempo possibile con il partner.

Acquario

Cari Acquario, giornata davvero proficua per il vostro segno. Riuscirete a realizzare tutti i vostri obiettivi. Dovrete solo avere un po’ di pazienza e non temere se non tutto sta andando come vorreste. Per le coppie stabili, la settimana si apre nel migliore dei modi. Cercate di trascorrere più tempo possibile insieme. Sul lavoro troverete ottimi alleati per realizzare i vostri progetti.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata davvero difficile per il vostro segno. I single dovranno avere molta prudenza, ma presto tutto si risolverà per il meglio. Le coppie devono cercare di allontanare lo stress accumulato in queste settimane e ritrovare il sorriso. Sul lavoro avete tanti impegni e sentite la pressione, cercate di rallentare.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 14 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 14 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 14 dicembre 2020