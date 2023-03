Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, la Luna favorevole vi porta a vivere delle belle emozioni. Durante la settimana potrebbe ripresentarsi una persona che è stata molto importante nella vostra vita. Sul lavoro approfittate della presenza positiva, ancora per qualche settimana, di Giove.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarete abbastanza nervosi. Se c’è qualche incomprensione in famiglia, invece di chiudervi in voi stessi, dovreste cercare di chiarirvi. Sul lavoro qualche ritardo potrebbe causare delle difficoltà.

Gemelli

Cari Gemelli, tensioni e nervosismo sia nelle coppie che in famiglia. Anche sul lavoro dovreste fare particolare attenzione alle polemiche e alle inutili discussioni.

Cancro



Cari Cancro, è arrivato il momento di recuperare e provare a ritrovare il vostro equilibrio di coppia, soprattutto se venite da forti tensioni. Sul lavoro avete qualche difficoltà a relazionarvi con un certo ambiente, che vi sembra un po’ ostile nei vostri riguardi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 marzo 2023), avete bisogno di un po’ di tranquillità. Anche se non sarà facile, provate ad evitare le discussioni inutili. Questo è un periodo di cambiamento su tutti i fronti, per cui cercate di tenere duro, presto arriveranno belle soddisfazioni!

Vergine

Cari Vergine, potreste decidere di fare qualche cambiamento nella vostra vita, potrebbe riguardare sia i sentimenti che il lavoro. Attenzione a Marte opposto, che può ostacolarvi per la chiusura di un contratto o su un accordo che state definendo.

Bilancia

Cari Bilancia, Marte favorevole potrebbe far nascere nuovi e intriganti amori. Anche sul lavoro arriveranno delle interessanti novità. L’oroscopo consiglia: relax.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, inizio settimana abbastanza positivo per il segno dello Scorpione. I single potranno fare incontri interessanti, mentre chi ha conosciuto da poco una persona può vivere delle belle emozioni.

Sagittario

Cari Sagittario, alcuni pianeti sono a vostro favore e vi regaleranno esperienze emozionanti. La giornata di domani, nello specifico, sarà molto interessante. Sul lavoro invece potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, ci saranno grandi tensioni con il partner, causate da molte incomprensioni. L’oroscopo consiglia: prendetevi una pausa per riflettere, cercate di fare chiarezza, soprattutto in voi stessi! Nel lavoro, Saturno favorevole, vi aiuterà nei vostri programmi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 marzo 2023), inizio settimana tranquillo e rilassante. Nei giorni scorsi, i troppi impegni lavorativi, vi hanno tenuto lontano dal partner, ora potrete recuperare. Sul lavoro siete pronti a nuove sfide.

Pesci

Cari Pesci, avete fatto spese eccessive, cercate di essere più attenti e risparmiare. In amore sembra che la situazione, almeno per domani, sia positiva. L’oroscopo consiglia: un po’ di riposo può aiutare a ricaricarvi.