Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata un po’ sottotono, d’altronde è lunedì e vorreste ancora essere in vacanza. Non siete pronti per il rientro a lavoro e la ripresa delle vostre comuni attività. Ma avete una mole di cose da sbrigare non indifferente. Forse una giornata ulteriore di ferie vi aiuterà ripartire con più slancio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, momento ottimo per i sentimenti. Qualche discussione potrebbe farvi perdere la pazienza e litigare con chi vi circonda. Cercate di essere prudenti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore state riprendendo quota dopo un periodo difficile. Siete sereni anche se non tutto sta andando per il verso giusto. Forse è arrivato il momento di realizzare i vostri progetti di coppia. Spargete benzina sul fuoco e volate verso alti traguardi. Saprete andare lontano.

Cancro



Cari Cancro, in amore potrebbe esserci qualche contrasto perché non tutto sta andando per il verso giusto. Parlatevi con il partner e provate a recuperare, vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Siete delusi del lato professionale della vostra vita, non stanno arrivando i risultati sperati.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 12 settembre 2022), risolvete problemi a livello amoroso. C’è una certa confusione nei rapporti di coppia che di certo non aiuta. Sul lavoro siete stati molto impegnati. Il tutto vi ha messo in uno stato di agitazione poco simpatico. Mantenete la calma.

Vergine

Cari Vergine, siete tesi e con tanti ostacoli da dover affrontare, ma nessuno sembra disposto a darvi seriamente una mano. Non datevi per vinti e tirate fuori tutta la grinta di cui siete capaci. D’altronde, meglio da soli che male accompagnati!

Bilancia

Cari Bilancia, avete tanti impegni di lavoro e difficoltà che vi impediscono di ripartire con serenità e slancio. Per fortuna potete contare su tanti collaboratori che vi vogliono bene e vi stimano. Lasciatevi aiutare, uniti si vince, sempre!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, forse è il caso di mettere la testa a posto? Vi state concedendo tante avventure di una notte, scappatelle o sano divertimento, ma dopo un po’ non vi stufa? Non sarebbe meglio avere una persona fissa al vostro fianco? Fateci un pensierino.

Sagittario

Cari Sagittario, avete voglia di conoscere nuove persone e lanciarvi in avventure sentimentali più propizie. Potete ottenere grandi cose e puntare a progetti ambiziosi, come vi meritate. D’altronde avete Marte che vi dà sostegno, forza e vitalità.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’opposizione di Marte potrebbe portarvi a un periodo difficile dal punto di vista economico. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità. Cercate di calcolare bene le vostre uscite e non fare scelte avventate. Altrimenti rimarrete con il portafoglio vuoto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 12 settembre 2022), vi siete mossi bene e in questo periodo ci sono tante belle entrate. Attenti a chi vi fa promesse irrealizzabili, potrebbe trattarsi di una truffa. Le coppie sono annoiate, organizzate una cenetta piccante, magari si riaccenderà la passione.

Pesci

Cari Pesci, ci sono stati fastidi e disturbi che possono riacutizzarsi. Consultate il medico, ma intanto cercate di praticare una vita più serena e calma, bevendo di più, facendo una bella passeggiata e praticando yoga. Il corpo infatti è lo specchio dell’anima.