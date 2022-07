Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, in questa giornata sarete molto intuitivi, oltre ad essere molto attivi e dinamici. Approfittatene per portare a termine un affare o per chiudere un contratto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sul lavoro avete un periodo molto impegnativo, si consiglia però, di trovare del tempo anche per voi stessi, in modo da rilassarvi e ricaricare energia!

Gemelli

Cari Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo, in questo momento siete molto concentrati sul lavoro e su di un nuovo progetto che state avviando. Le stelle suggeriscono: attenzione a non trascurare l’amore e i cari affetti!

Cancro



Cari Cancro, l’oroscopo consiglia di muovervi con cautela sul lavoro, ci sono molte incomprensioni con i colleghi, evitate perciò di dare adito a polemiche e discussione; cercate invece, di essere scaltri e diplomatici!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 luglio 2022), in questo momento siete pieni di forza ed energia e la vostra risolutezza sul lavoro porterà successo e guadagno. In amore, se siete presi da una persona, fatevi avanti e dichiarate i vostri sentimenti!

Vergine

Cari Vergine, oggi dovrete concentrarvi sui sentimenti e liberare la mente dai pensieri e dalle preoccupazioni professionali, potreste avere a che fare con un rivale in amore! Le stelle suggeriscono: mettete da parte la gelosia e fatevi guidare dalle emozioni, ne uscirete vincenti!

Bilancia

Cari Bilancia, oggi dovrete porre molta attenzione alle questioni pratiche e burocratiche. L’opposizione di Giove potrebbe portare delle serie difficoltà, meglio tenere tutto sotto controllo!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’oroscopo prevede una giornata molto proficua per il lavoro. Dovreste sfruttare questo momento così positivo e la benevolenza delle stelle, per portare avanti dei progetti in vista del futuro!

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo prevede una buona giornata per le relazioni sociali di qualsiasi genere. Sul lavoro, sono in arrivo delle interessanti novità, da cogliere al volo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo, in amore potrebbero esserci delle tensioni, evitate le polemiche e le discussioni. Chi ha una relazione di lunga durata, dovrà cercare di ravvivare il sentimento e la sintonia di coppia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 luglio 2022), l’oroscopo annuncia una giornata lenta, potrebbero esserci dei rallentamenti o qualche contrattempo, non ci sarà da preoccuparsi, tutto verrà risolto con facilità. Da domani potrete recuperare il tempo perduto.

Pesci

Cari Pesci, c’è ansia in amore. Siete attratti da una persona, ma non riuscite a capire se dall’altra parte c’è interesse nei vostri confronti. Sul lavoro arriveranno presto le novità che stavate aspettando.