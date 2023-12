Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, l’inizio della settimana sarà molto proficuo a livello lavorativo. Magari ci sarà anche la possibilità di trovare dei fondi per finanziare dei progetti che vi stanno a cuore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, soprattutto chi sta cercando l’anima gemella potrebbe provare una forte attrazione per una persona conosciuta da poco tempo. Cercate di aprire il vostro cuore magari mettendo da parte le delusioni recenti.

Gemelli

Cari Gemelli, il transito della Luna potrebbe causarvi qualche piccolo problema a livello articolare che vi arrecherà un po’ di fastidi. Se ci sono degli impegni che richiedono una certa fatica o che potrebbero essere fonte di stress, sarà meglio rimandare a tempi migliori.

Cancro

Cari Cancro, il supporto di Venere e Luna vi stimolerà a portare avanti dei progetti molto interessanti sotto tanti punti di vista. Dovreste approfittarne per lavorare ad un nuovo progetto o per avanzare una richiesta su questioni che vi stanno molto a cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 dicembre 2023, soprattutto chi è single potrebbe incontrare una persona davvero interessante. C’è grande voglia di rimettersi in gioco anche da parte di coloro che provengono da una dolorosa separazione.

Vergine

Cari Vergine, dal punto di vista sentimentale state per vivere una fase molto prolifica e proficua soprattutto se state cercando l’anima gemella. Chi proviene da una fase critica con il partner, adesso potrà ritrovare nuovi stimoli per andare avanti.

Bilancia

Cari Bilancia, quella di oggi – 11 dicembre – sarà la giornata ideale per fissare un appuntamento con un esperto che vi aiuterà a mettere ordine ai vostri conti o alla vostra situazione finanziaria.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, chi è in cerca di soldi o di un semplice prestito, nella giornata odierna potrebbe ottenere la risposta che cercava. Ultimamente proprio dal punto di vista finanziario sono accadute delle cose che non vi sono piaciute affatto.

Sagittario

Cari Sagittario, dovreste cercare di pianificare le vostre spese con calma e lucidità. Ultimamente avete speso tanto anche per acquistare cose che non servono granché alla vostra causa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questa fase dovrete cercare di riprogrammare o di rivedere alcuni progetti per il prossimo anno, che si preannuncia già molto stimolante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 dicembre 2023), una Luna armonica vi renderà particolarmente concilianti e altruisti. Questo cielo sarà anche molto utile per organizzare qualcosa di veramente speciale.

Pesci

Cari Pesci, nella giornata odierna ci sarà un piccolo calo fisico che vi renderà impossibile riuscire a fare tutto ciò che avrete programmato. In questi casi è sempre meglio riposare per recuperare le energie.