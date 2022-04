Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, con Mercurio che vi protegge, riuscirete a superare una situazione familiare complessa e a ritrovare serenità. Ne avete proprio bisogno! Anche la Luna sarà dalla vostra parte e grazie ad essa riuscirete ad avere un energia positiva in amore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, fate attenzione perché la Luna è contraria. Potete quindi facilmente litigare con chi vi circonda e perdere la pazienza. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca, altrimenti finireste per pentirvene. Giove vi protegge e vi permette di percorrere sentieri inesplorati.

Gemelli

Cari Gemelli, sarà una giornata dinamica e piena di emozioni. Potete ottenere grandi cose grazie a Mercurio che vi protegge. Inoltre la Luna vi dà ulteriore spinta a fare bene e positività. Potete ottenere grandi conquiste. Rimboccatevi le maniche.

Cancro



Cari Cancro, arriva finalmente quella serenità che avete tanto atteso e desiderato. Ultimamente l’avevate un po’ persa ma ora state dando il massimo per recuperarla. I rapporti con i vostri cari e con il partner stanno migliorando, dopo un periodo di forte stress.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 aprile 2022), dovete avere ancora un po’ di pazienza. Ma presto le cose andranno per il verso giusto e ritroverete serenità ed entusiasmo. Sul lavoro la svolta arriverà a maggio. Approfittatene intanto per seminare bene e avere fiducia nel futuro, il tempo della raccolta arriverà.

Vergine

Cari Vergine, potete recuperare sul lavoro e nei rapporti interpersonali. Non chiudetevi in voi stessi e non lamentatevi se qualcosa non va come vorreste. Un cielo positivo vi permette di ritrovare la serenità perduta. Sul lavoro dimostrate a tutti di che pasta siete fatti.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio non è più in opposizione, per cui le informazioni che attendevate da tempo stanno per arrivare. Abbiate solo un altro po’ di pazienza. Spingete sull’acceleratore e vedrete che i problemi si risolveranno. Se ci sono liti e discussioni in sospeso, parlatevi e chiarite. Non lasciate discorsi a metà e non tiratela per le lunghe.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con Mercurio opposto l’invito è quello alla cautela. Però non temete, presto le cose si aggiusteranno. Gli affari in questo periodo non sono favoriti. Forse avete speso oltre le vostre possibilità? Risparmiate. Approfittate, anche se siamo a lunedì, per riposare e rimboccarvi le maniche.

Sagittario

Cari Sagittario, in famiglia ci sono problemi di lungo corso. Inutile trascinarseli, cercate di chiarire e risolverli il prima possibile. Dedicate più tempo a voi stessi e alle persone più care, e non solo ai problemi degli estranei e al lavoro. Ogni tanto un pizzico di egoismo aiuta. Sul lavoro siate positivi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, a livello sentimentale è un periodo nel quale dovrete affrontare scelte e decisioni importanti. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro ci saranno cambiamenti e nuovi compiti, potete ottenere qualcosa di speciale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 aprile 2022), in amore ci sono stati problemi e incomprensioni. Tutto finalmente può tornare alla normalità e vedrete che molte cose si aggiusteranno. Sul lavoro dovete avere pazienza perché ci saranno tanti cambiamenti ai quali non sarà facile abituarsi.

Pesci

Cari Pesci, la famiglia non sta dando i frutti sperati e forse le cose non vanno come vorreste sotto molti punti di vista. Pian piano tutto sta tornando alla normalità e state recuperando serenità e pace. Sul lavoro occhio a qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote, andate per la vostra strada e non fatevi intimorire. Usate pazienza e diplomazia.