Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, il passaggio di Venere e Mercurio nel segno dei Gemelli durante la giornata di oggi vi renderà effervescenti. La settimana inizierà con il piede giusto tra incassi e buon investimenti in banca, attenti a non trascurare l’amore.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 10 maggio, torneranno ad assorbirvi completamente il lavoro ed il senso pratico. L’ultima irrazionalità sarà indossare qualcosa di blu, come gli inglesi il giorno del matrimonio.

Gemelli

Cari Gemelli, per ripartire con il piede giusto avete bisogno di dare priorità alla spiritualità. Cercate di ascoltarvi e di concentrarvi su ciò che vi fa stare bene.

Cancro

Cari Cancro, avete raggiunto diversi obiettivi eppure sentite che vi manca ancora qualcosa di importante. Non siete più attratti dai beni materiali.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 maggio 2021), nulla vi vieta di dedicare un po’ di tempo ai rapporti, sentitevi liberi di condividere i vostri problemi in famiglia.

Vergine

Cari Vergine, il lavoro non vi da tregua. A complicare le cose poi le rogne extra lavoro… In tutto questo chiaramente non dimenticate di controllare la mail, potrebbero arrivare contatti dall’estero da sfruttare…

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro fiuto per gli affari è infallibile. Sfruttate bene il periodo e vi ritroverete con un bel gruzzoletto da parte. Bene anche l’amore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, sarà una settimana piena di sorprese e tentazioni, si parte con il ritorno di qualche persona che era stata molto importante in passato: riuscirete ad evitare la tentazione?

Sagittario

Cari Sagittario, oggi – lunedì 10 maggio 2021 – servirà cautela per la sfera degli investimenti, qualche consulente cercherà di abbindolarvi, chiedete consiglio prima di firmare e vagliate tutto.

Capricorno

Cari Capricorno, per le coppie che si vogliono bene oggi non ci sarà da preoccuparsi, chi non è sicuro dei propri sentimenti potrà invece pensare di trasgredire, ma perché rischiare di buttare tutto all’aria?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, gli astri spronano ad azzardare investimenti, se siete decisi di vendere immobili per recuperare denaro fatelo. La sfera sentimentale procede bene: novità per i single.

Pesci

Cari Pesci, la carriera è il primo pensiero, però siate concreti, non potete pretendere tutto e subito. I sentimenti ci sono, ma una persona potrà portare scompiglio emotivo.

