Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata partirà con il piede giusto, la vostra grinta non passerà inosservata e sarete capaci di attrarre verso di voi l’interesse di una persona che vi sta a cuore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bello questo cielo per il cuore. Se vi interessa una persona, non fatevi frenare da immotivate paure. Buttatevi. Coraggio.

Gemelli

Cari Gemelli, la creatività quest’oggi (1 agosto 2022) la fa da padrona permettendovi di giocare una carta in più sul lavoro, favoriti i contatti.

Cancro



Cari Cancro, il vostro oggi è un cielo che parla d’amore, soprattutto le coppie di lunga data avranno la possibilità di mettersi in gioco concretizzando un progetto importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 agosto 2022), avete una determinazione da fare invidia e questo vi permette di chiedere qualcosa in più sul lavoro. Grandi novità nell’aria.

Vergine

Cari Vergine, cercate di non dare adito a inutili polemiche e concedetevi del tempo per voi stessi, avete bisogno di ricaricare le batterie.

Bilancia

Cari Bilancia, se con il partner c’è qualcosa che non va, non covate rancore ma puntate sul dialogo. Non temete: recupero già da questa sera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, bello questo cielo per i sentimenti in generale. Se avete la persona giusta al vostro fianco, potreste davvero pensare ad un importante progetto da qui ai prossimi mesi. Un grande passo in avanti.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro è un cielo interessante. Se vi interessa una persona perché non vi buttate? Dimenticate i malumori e andate avanti per la vostra strada.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, bello questo cielo per i sentimenti. Se siete soli guardatevi intorno. Forse un’amicizia si rivelerà qualcosa di più!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 agosto 2022), nelle prossime ore le cose potrebbero andare un po’ a rallentatore… Non arrabbiatevi. Recupero in serata.

Pesci

Cari Pesci, avete una bella energia e desiderate conoscere qualcuno che sappia tenervi testa. Stelle intriganti per l’amore, fatene buon uso!